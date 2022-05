NCOI verstrekte honderden onterechte masterdiploma’s, zegt inspectie

De particuliere onderwijsaanbieder NCOI heeft de wet overtreden met onduidelijke voorlichting aan studenten. Ook hebben meer dan 550 studenten een niet-erkend masterdiploma gekregen.

Dat schrijft de Onderwijsinspectie in een reeks rapporten over NCOI en andere onderwijsaanbieders van hetzelfde bedrijf. De minister kan nu een boete opleggen, stelt de inspectie.

NCOI heeft de laatste jaren veel concurrenten overgenomen en is verreweg de grootste particuliere opleider van Nederland. Maar de voorlichting aan studenten schiet tekort, vindt de inspectie.

“Studenten waren op basis van de voorlichting over de graadverlening onvoldoende in staat opleidingsmogelijkheden te vergelijken en zich een oordeel te vormen over de inhoud en de inrichting van het onderwijs”, menen de inspecteurs.

Goedkeuring

Sommige masterdiploma’s had NCOI niet mogen verstrekken. Dat mag alleen als de masteropleidingen zijn goedgekeurd door kwaliteitsbewaker NVAO. Maar voor bepaalde ‘executive masters’ had NCOI die goedkeuring niet.

De inspectie zag de meeste onterecht verstrekte graden bij NCOI zelf (435 in totaal). Maar bij andere onderwijsaanbieders van NCOI kwam het ook voor. Dat waren Boertien Vergouwen Overduin, SRM, Schoevers en de Bestuursacademie Nederland.

Het onderzoek is gestart na graafwerk van het journalistieke platform Investico over de praktijken van NCOI. De hogeschool zocht in de voorlichting grijs gebied op door bijvoorbeeld te spreken van ‘hbo-niveau’, wat geen beschermde term is.

“Wervend”

NCOI kijkt er anders tegenaan. De hogeschool stelt dat het oordeel van de inspectie “in strijd met de wet, onjuist en onvoldoende onderbouwd” is.

De voorlichting aan studenten moet niet alleen helder zijn, meent de hogeschool, maar ook “wervend en motiverend”. En dan kan er kennelijk weleens iets misgaan. “Wij vinden het dan ook vervelend dat de Inspectie ons af en toe heeft moeten wijzen op onvolkomenheden. We hebben die zo snel mogelijk proberen te corrigeren.”