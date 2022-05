Prinses Amalia gaat in Amsterdam studeren

De Prinses van Oranje, 2021 foto: RVD – Frank Ruiter

Kroonprinses Amalia breekt met een familietraditie en gaat niet in Leiden studeren. Ze kiest voor een bachelor aan de Universiteit van Amsterdam: politics, psychology, law and economics.

Dat heeft de voorlichtingsdienst van het koninklijk huis vandaag bekendgemaakt. Voor de opleiding moeten studenten geselecteerd worden. De prinses heeft deze selectie in zijn geheel doorlopen, staat in het bericht. Ze gaat in Amsterdam wonen, samen met enkele medestudenten.

Haar vader, oma en overgrootmoeder studeerden allemaal in Leiden. Ook koning Willem III studeerde aan de Leidse Hoogeschool, zoals de universiteit toen heette.

Feliciteren

De Universiteit Leiden vindt het vast jammer, maar laat dat niet merken. “We feliciteren Amalia van harte met deze mooie studiekeuze aan van onze Nederlandse topuniversiteiten!”, staat op Twitter. “We wensen je heel veel succes en een fijne studietijd aan de @UvA_Amsterdam”

Aan de Amsterdamse bacheloropleiding beginnen 220 eerstejaars. Ruim een derde van de studenten is Nederlands, de rest komt uit het buitenland. De prinses slaagde in 2021 cum laude aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag en nam een tussenjaar.

Amalia heeft vanaf haar achttiende verjaardag recht op een uitkering van 1,6 miljoen euro, waarvan zo’n 1,3 miljoen euro als onkostenvergoeding. Zolang ze studeert, ziet ze van dit inkomen af, schreef ze aan premier Rutte. Ze noemde de uitkering “ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben”.