Russen geïntimideerd, bevestigen universiteiten

Foto: Ri Butov via Pixabay

Meerdere Russische studenten en een wetenschapper in Nederland zijn opgebeld met de vraag naar hun loyaliteit in het Russisch-Oekraïense conflict. De universiteiten en het ministerie van Onderwijs bevestigen dat.

De Russen kregen een telefoontje van iemand die zei dat hij van de Russische overheid was en die wilde weten of zij de inval van Rusland in Oekraïne steunden, schrijft het Financieele Dagblad vandaag.

Volgens de universiteiten gaat het om “meerdere studenten en een wetenschapper”. Ze verwijzen degenen die zo’n telefoontje krijgen door naar inlichtingendienst AIVD. “Bij bedreiging adviseren we aangifte, maar dit is meestal grijs gebied”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging UNL in het FD.

Het ministerie van Onderwijs noemt de telefoontjes in de krant zeer kwalijk. “Voor ons staat voorop dat studenten en onderzoekers veilig en in vrijheid moeten kunnen studeren en werken.”