Student in het buitenland: Harmen spijkert zijn Portugees bij in kustplaats Aveiro

Harmen Stap in het lab in Portugal

Harmen Stap loopt stage in het Portugese Aveiro. Daar werkt hij in een universiteitslaboratorium dat onderzoek doet naar effecten van ‘biochar’ op de bodem. De student Enviromental Science for Sustainable Energy and Technology in Breda heeft het er naar zijn zin, al valt het weer wat tegen. ‘Dat is helaas hetzelfde als in Nederland’.



‘’Het gaat goed, maar het is wel hard werken. Gelukkig werk ik in een gezellig internationaal team en is het niveau er hoog’’, vertelt Harmen vanuit zijn appartement dat hij deelt met twee Portugezen die op dezelfde universiteit werkzaam zijn als hij. ‘’Ook dat bevalt, ik heb een eigen kamer. Alleen had ik misschien liever in een studentenwoning gewoond, maar dan had ik wat eerder moeten beginnen met zoeken naar woonruimte. Dat deed ik pas toen ik hier aan kwam.’’



Taal

De Avansstudent zocht voor zijn afstudeerstage een plek in het buitenland. Bij Avans vond hij een lijst met goedgekeurde landen en projecten, met daarop ook de universiteit in het kustplaatsje Aveiro. Daar zag hij zichzelf wel studeren. ‘’Eerder liep ik stage in Brazilië, waar ik al een woordje Portugees moest spreken. In Portugal had ik de kans dat te verbeteren’’, vertelt Harmen. Hij mailde heel wat medewerkers van de universiteit en werd na een online sollicitatie aangenomen. Twee en een halve maand geleden startte hij en Harmen blijft nog twee maanden.

Harmen doet in een laboratorium onderzoek naar de globale effecten van ‘biochar’ op de bodem. Zijn werk is onderdel van het globale project Soilcombat. Hij is onderdeel van een groep medewerkers die allemaal net iets anders bestuderen op dat gebied. Zelf focust hij zich op de biochemische karakteristieken die erbij komen kijken. ‘’Heel interessant”, vat hij zijn werkzaamheden samen.





Harmen (linksvoor) in Portugal

Hoge golfen

Zijn werkuren mag Harmen zelf indelen, maar hij probeert werkdagen van 9 tot 5 te maken. Zo houdt de student genoeg tijd over om te sporten en muziek te maken, en om van Portugal zelf te genieten. ‘’Ik ben pas naar de stad Porto geweest en wil ook nog een keer naar Lissabon. Dat moet ik alleen allemaal met het openbaar vervoer doen, dus dat duurt wat langer. Ook is hier een Erasmus-groep die uitjes organiseert’’, vertelt hij enthousiast. ‘’Pas hadden we een bustrip langs verschillende dorpjes en langs Nazare. Daar vind je de grootste golfen ter wereld. Met die groep komen we ook bij elkaar gewoon om bij te praten, en er zijn feestjes.’’

De golfen in Nazare

Temperatuur

Zijn avontuur in Portugal valt Harmen zeker niet tegen, maar niet álles bevalt hem even goed. Dat zit hem vooral in het weer, dat hij zich net wat beter voorstelde toen hij naar het zuiden vertrok. ‘’Ik had het warmer verwacht, het is een beetje hetzelfde als in Nederland. Maar omdat we aan zee zitten waait het veel’’, zegt de laatstejaars.

Voor studenten die ook graag een periode in Portugal willen verblijven voor hun studie, raadt Harmen het aan de Portugese taal te leren. De lokale bevolking spreekt wel Engels, maar dat zit niet in hun patroon. ‘’Ze worden snel verlegen als ze er niet goed in zijn, dus het is goed als je de taal een beetje spreekt’’, adviseert hij.