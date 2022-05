Avansdocent Danielle wil met thee-ritueel ‘ervaring bieden die relatie tot werkelijkheid verandert’

Foto via: Massimiliano Murra

Kan het drinken van een kopje thee meer zijn dan alleen dat? Dat onderzocht Danielle Roberts. De docent Communication & Multimedia Design (CMD) en kunstenaar, maakte een interactieve kunstinstallatie genaamd Magic Tea with the Artist, waarin bezoekers kunnen meedoen aan een thee-ritueel.

Wat komt er allemaal kijken bij het drinken van een kopje thee en kan je dat alledaagse moment gebruiken om jezelf en de wereld om je heen anders te gaan zien? Die vraag vond Danielle Roberts maar wat interessant. Ze dacht erover na, deed onderzoek naar de Japanse theeceremonie en liet zich inspireren om een interactieve kunstinstallatie te maken. De Avansdocent ontwikkelde een eigen ritueel, waarbij deelnemers zelf theezetten met attributen en media zoals licht en geluid.

Technologie, spirituele en gewone

‘’Ik heb het hele proces van theedrinken uit elkaar gerafeld en opnieuw in elkaar gezet. Niet zoals je op een normale manier thee zet, maar op een speciale, heel andere manier’’, vertelt Roberts, die niet alles wil weggeven. Wat ze wel wil vertellen: deelnemers nemen plaats in een zelfontworpen tafel in de vorm van een halve donut, waarin ze samen met Roberts alle facetten van het thee maken bewust beleven: vanaf het tappen van water tot en met het trekken en drinken van de thee. Deze ervaring wordt aangevuld met verschillende media zoals licht, geluid en trilling. ‘’Het is een combinatie van technologie, het spirituele en het gewone. Dat komt samen. Vervolgens kijken we wat bezoekers ervaren”, vertelt Roberts.

Het thee-ritueel. Foto via: Massimiliano Murra

Ervaring bieden

‘’Ik wil mensen een ervaring bieden die hun relatie tot de werkelijkheid verandert, die ze op een andere manier verbindt met hun omgeving’’, vervolgt de docent in Breda, die aangeeft dat het ritueel niet zweverig is. ‘’Omdat het over iets alledaags gaat als theedrinken. Dat is functioneel en doet iedereen. Je zet gewoon thee, maar doet dat op een andere manier dan normaal. En dan gebeurt er hopelijk iets. Het is interessant voor iedereen die openstaat voor een nieuwe ervaring op het snijvlak van kunst en technologie. Dat is dus zeker ook geschikt voor studenten.’’



Het maken van de interactieve kunstinstallatie, die mede tot stand is gekomen met subsidie van de gemeente Breda en expertisecentrum Caradt, is een project waar de docent al zo’n vier jaar aan mee bezig is. Het ritueel waarin bezoekers samen met de kunstenaar thee gaan zetten en drinken vormt de afsluiting. ‘’Het was fascinerend om aan te werken en heel leuk. Om nu alles te mogen laten zien wat ik heb geleerd, is heel mooi. De mensen die in verschillende fases van het project al hebben meegedaan, en dat zijn er zo’n vijftig, vonden het állemaal heel bijzonder.’’

Wie wil meedoen aan het theeritueel, kan zich via deze link aanmelden. Dat kan van 11 tot 21 mei. Het is een individuele sessie van een uur en gratis. Het vindt plaats bij Witte Rook in Breda.