Vandaag Inside weer terug op tv: ‘Programma houdt grensoverschrijdend gedrag in stand’

Na twee weken van afwezigheid keerde talkshow Vandaag Inside maandagavond weer terug op televisie. Mét Johan Derksen, die een paar weken geleden ophef veroorzaakte door in een uitzending toe te geven lang geleden een vrouw met een kaars te hebben ‘binnengedrongen’.

”Ik vind het echt nergens op slaan dat het programma weer op televisie is, nadat Johan Derksen deze uitspraken deed. Hij houdt er ouderwetse denkbeelden op na, dat hoort niet op televisie thuis”, zegt Sanne van Asten, tweedejaarstudent Communication & Multimedia Design (CMD) in Den Bosch. Ze vertelt het met overgave. ”Van mij had het langer dan twee weken niet op tv hoeven komen. Het had zelfs helemaal mogen verdwijnen.”



Naar programma’s met Derksen keek de Avansstudent niet. Omdat ze niets met voetbal heeft, maar vooral vanwege de manier waarop de shows met hem René van der Gijp en Wilfred Genee over anderen praten. Met het verhaal over de kaars als toppunt. ”Dat je dat zo open op televisie zegt, zonder excuus te maken naar het slachtoffer, dat vind ik vreselijk. En al helemaal omdat de anderen aan tafel gewoon meelachten, zonder er iets van te zeggen. Echt heel naar”, aldus Sanne.

De betreffende uitzending met Johan Derksen



Straatintimidatie

Sanne krijgt zelf weleens te maken met grensoverschrijdend gedrag, vertelt ze. Zo wordt ze op straat soms nageroepen. Volgens haar blijft dat gebeuren zolang een programma als Vandaag Inside op televisie is, omdat het een bepaalde cultuur in stand houdt waarin ‘alles maar gezegd mag worden’. ”Als zoiets gebeurt, voel ik me niet op mijn gemak. Mijn hart zit dan in mijn keel. Ik vind dat ze in het programma respect moeten tonen naar vrouwen, mannen en eigenlijk iedereen.”



Grapjes

Niet iedereen vindt dat de voetbaltalkshow van de buis moet verdwijnen. Dion*, derdejaarsstudent Business Innovation, is van mening dat het programma een toevoeging is. ”Er moet een programma zijn waarin niet iedereen elkaar naar de mond praat. Je moet alles kunnen blijven zeggen. Het is ook niet zo dat ze één groep uitzoeken, ze maken ook grapjes over iedereen aan tafel”, zegt Dion, die naar de uitzending van maandag keek. ”Omdat ik benieuwd was naar de reactie van de heren, en vooral naar die van Derksen.”



Cancelcultuur

Die vond hij overigens niet goed. ”Dat hij zich níets aantrok van de reacties uit de samenleving, dat vond ik best schokkend. Al is hij gewoon zo”, zegt de student. Derksen sprak zich ook uit over de zogenoemde ‘cancelcultuur‘, wat inhoudt dat je wordt geboycot nadat je kritiek krijgt om uitspraken of daden. ”Die is tegenwoordig wel heftig. Dat kan snel gaan, zeker op social media.” Vandaag Inside stopte overigens twee weken op eigen houtje.



Meerdere incidenten

Het is niet het eerste incident rondom de heren van het programma. In 2018 raakte het programma in opspraak nadat René van der Gijp een pruik opzette om tv-persoonlijkheid Bo van Spilbeeck na te doen. Die zat eerder die week aan tafel bij De Wereld Draait Door om te vertellen dat ze als vrouw door het leven verder zou gaan. In de jaren daarna kwam Derksen in het nieuws na uitspraken over LHBTI-ers. In 2020 trokken veel sponsoren zich terug nadat de besnorde voormalig profvoetballer rapper Akwasi vergeleek met zwarte piet. ”Dat zijn er drie in korte tijd”, vertelt Dion. ”Maar ook als er nog eens iets gebeurt, zou ik het nog steeds zonde vinden als het verdwijnt.”

Kwajongensstreek

Mike Sterken, tweedejaarsstudent CMD, is ook geen fan van Derksen. Vroeger keek hij weleens naar zijn programma’s, maar hij zet zijn tv er allang niet meer voor aan. Van het laatste incident rondom het programma denkt hij het zijne. ”Absurd hoe hij het verwoordde, zeker het stukje over een kwajongensstreek. Nou, ik heb zoiets toch nooit gedaan hoor”, zegt hij.



Van cancel culture wil Mike absoluut niet spreken. ”Dat is dit echt niet. Derksen gaf toe een misdaad te zijn begaan. Dat zit niet tegen een grens aan, maar gaat erover. Dat daar ophef over kwam, vind ik terecht.”



De Avansstudent denkt overigens niet dat ze bij het programma wakker liggen om de afspraken van Derksen. De uitzending van maandag trok maandag namelijk liefst 1.2 miljoen kijkers. ”Dat heeft ze wel geholpen”, aldus Mike, die ook niet denkt dat de vaste kijkers het erg vinden. ”Er kijkt een bepaald publiek naar het programma. Die staan achter Derksen.”

*De achternaam van Dion is bij de redactie bekend.