Website voor gratis zelftests blijft nog even bestaan

Studenten en docenten van universiteiten en hogescholen kunnen nog altijd gratis coronazelftests bestellen bij de landelijke website zelftestonderwijs.nl. Eerder was het plan om de site per 1 juni te sluiten.

Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. De site zelftestonderwijs.nl werd een jaar geleden gelanceerd. Hoelang hij nog in de lucht blijft, is onduidelijk. Het kan een halve maand zijn, zegt de woordvoerder, maar ook langer.

Half maart besloot het kabinet allerlei coronamaatregelen te schrappen. Studenten en docenten kregen bijvoorbeeld niet langer het advies om twee keer per week een zelftest te doen, ook als ze geen klachten hadden.

1 juni

Het kabinet zou in het onderwijs gratis zelftesten blijven verstrekken. Die konden studenten en medewerkers gebruiken als ze klachten kregen. “Dit geldt in principe tot 1 juni”, schreef minister Kuipers van Volksgezondheid. Maar de website blijft dus iets langer in de lucht. Veruit de meeste universiteiten en hogescholen maken er gebruik van, al zijn er ook instellingen die de tests zelf verspreiden, zoals Hogeschool Inholland.

Uiteindelijk zullen de instellingen de tests dus zelf moeten verspreiden. Sommige troffen al voorbereidingen, maar ze krijgen dus iets langer de tijd.

Het is onbekend hoeveel studenten en medewerkers nog gebruik maken van de mogelijkheid om gratis zelftests te bestellen. Afgelopen november, ruim voor de versoepelingen, bleek dat slechts drie op de tien studenten en zes op de tien medewerkers de zelftests bestelden.

Miljoenen

Met de verspreiding van de tests zijn enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid. De vorige minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, meldde twee maanden later dat de gratis zelftests nauwelijks hielpen om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.