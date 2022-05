Woonruimte gezocht voor internationals in Den Bosch

Illustratie: Joris Habraken

Vorig jaar speelde het al, en het probleem is niet kleiner geworden: Avans zoekt woonruimte voor internationale studenten die in september naar Nederland komen voor het European Project Semester. ‘’De nood is zo hoog dat we zelfs geïnteresseerd zijn in ongemeubileerde kamers’’



‘’Huisvesting in Nederland is in z’n algemeen meer en meer een topic aan het worden. Al afgestudeerde studenten houden langer een kamer bezet omdat er geen doorstroming mogelijk is naar een eigen woning. Het huur- en koopaanbod is veel te klein en daardoor veel te duur door de marktwerking’’, zegt Bob Bus, docent bij de Academie voor Industrie en Informatica en internationaliseringcoördinator.



Gemeubileerd of ongemeubileerd

Om studenten niet op straat te laten staan, is Bus met zijn collega’s naarstig op zoek naar woonruimte voor een groep van 15 internationale studenten uit Spanje, Italië, Zweden, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland. Daarvoor roept hij op: ‘’Heb jij of ken jij iemand met een gemeubileerde kamer die vanaf september tot en met januari 2023 in Den Bosch te huur is, voor een bedrag van 450 en 550 euro per maand?’’



In eerste instantie zoekt de Avansdocent vooral naar woningen in Den Bosch, maar in de positie om kieskeurig te zijn zit hij niet. Daarom is ook iets buiten Den Bosch, zoals Tilburg of de kleinere dorpen rondom Den Bosch. ‘’We zijn bij met elke woonruimte’’, aldus Bus. ‘’De nood is zo hoog dat we zelfs geïnteresseerd zijn in ongemeubileerde kamers, waarbij we de buitenlandse studenten ondersteunen bij de meubilering.’’

Ben of ken jij iemand die woonruimte heeft? Dan mag je mailen naar abroad.AII@avans.nl.