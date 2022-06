10 procent minder aanmeldingen voor wo-masters

Illustratie: Julika Runow

Er kan nog van alles gebeuren, maar momenteel hebben zich ongeveer tien procent minder studenten aangemeld voor de masteropleidingen van Nederlandse universiteiten.

Dat bevestigt universiteitenvereniging UNL aan het HOP. Met name de economische masteropleidingen zitten in de min. Die tellen zo’n 20 procent minder aanmeldingen dan vorig jaar om deze tijd.

Een mogelijke verklaring: enkele universiteiten hebben de aanmelddeadline voor internationale studenten naar achter geschoven. “Het is bij veel masters mogelijk om tot eind juli in te schrijven”, zegt UNL-woordvoerder Ruben Puylaert. “Voorheen was dit vaak begin juni.”

Het zou ook aan de kamernood kunnen liggen. Verschillende universiteiten hebben internationale studenten afgeraden hierheen te komen als ze geen woonruimte kunnen vinden. Maar die oproep deden ze in eerdere jaren ook.

Geen zorgen

De universiteiten maken zich volgens Puylaert nog geen zorgen. Aanmeldingen zijn immers niet hetzelfde als daadwerkelijke inschrijvingen, vooral niet als het om internationale studenten gaat. “Vorig jaar hadden zich op het hoogtepunt 61 duizend internationale studenten aangemeld”, zegt Puylaert. “Uiteindelijk begonnen er maar 18 duizend aan hun master. Dat is een enorm verschil.”

Toch ziet hij ook een iets lager aantal aanmeldingen van Nederlandse studenten. Naar de oorzaak daarvan is het gissen.

Er zijn ook al echte inschrijvingen (in plaats van aanmeldingen) bekend. Die studenten hebben alles al in orde gemaakt voor het begin van hun studie. Deze inschrijvingen lopen beter op schema dan de aanmeldingen, zegt Puylaert.

Opschonen

“Het kan gewoon enorm verschillen”, zegt hij. “Soms heb je minder aanmeldingen, maar meer inschrijvingen dan vorig jaar, of andersom. Of iemand schoont de data even op en dan keldert opeens het aantal aanmeldingen.”

Vorig jaar begonnen er 57 duizend studenten aan een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit, van wie 18 duizend internationale studenten.