20 maanden cel voor oplichting DUO

Een 33-jarige man heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs voor zo’n 250 duizend euro opgelicht. De rechter heeft hem veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden en een taakstraf van 240 uur.

Er waren vier verdachten in de zaak. Drie van hen zijn tot taakstraffen veroordeeld, maar de hoofddader moet de gevangenis in en krijgt er een taakstraf bovenop. De straf valt hoog uit, omdat het niet zijn eerste veroordeling voor een vermogensdelict was.

De man vroeg studiefinanciering aan op naam van personen die helemaal niet gingen studeren. Hij heeft daarvoor hun DigiD-gegevens gebruikt. In het vonnis blijft de gang van zaken onduidelijk, maar deze mensen (‘katvangers’) hadden volgens de rechter een “sociaal-maatschappelijk zwakke positie”.

“De katvangers zijn opgezadeld met een behoorlijke schuld”, staat in het vonnis. “Hoewel het zeer onverstandig is om persoonsgebonden gegevens aan een ander toe te vertrouwen, doet dit niets af aan de ernst van de door verdachte gepleegde feiten.”

Zeven ‘aanvragers’ gingen zogenaamd studeren aan de hbo-opleiding sport, management & ondernemen aan de University of the Dutch Caribbean. Ze hadden daarvoor niet de benodigde vooropleiding. Een ander studeerde volgens een vervalste verklaring aan de particuliere Capabel Hogeschool.

De veroordeelde man zou zelf toegepaste psychologie hebben gestudeerd. Hij is gokverslaafd en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Met het geld heeft hij online gegokt, maar ook twee dure puppy’s gekocht. Zijn ex-partner is een van de medeverdachten.

Wat er met de schulden van de katvangers gebeurt, kan DUO nog niet zeggen.