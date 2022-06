Basisbeurs of niet, jongeren gaan gewoon studeren

Illustratie: Daan van Bommel

Als ze geslaagd zijn voor hun eindexamen, gaat de overgrote meerderheid van de vwo’ers en havisten volgend jaar gewoon studeren. Ze wachten niet op de basisbeurs, die pas een jaar later wordt ingevoerd.

Dat is de uitkomst van een peiling van studiekeuzebedrijf Qompas onder 455 eindexamenkandidaten. De komst van de basisbeurs zorgt waarschijnlijk niet voor een verstoring van het aantal eerstejaars studenten. De vooraanmeldingen bij hogescholen en universiteiten wijzen ook in die richting.

Duidelijkheid

Vooral de hogescholen hadden daarvoor gewaarschuwd. Ze wilden snel duidelijkheid over de plannen van het kabinet, zodat studiekiezers niet in onzekerheid zouden blijven. Die duidelijkheid kwam er eind maart: de komende lichting studenten loopt één jaar basisbeurs mis.

Ruim 80 procent van de havisten gaat naar een hogeschool, 5 procent wil naar het vwo en de rest heeft andere plannen. Dat is volgens Qompas niet anders dan in andere jaren.

Van de gepeilde vwo’ers gaat ruim 80 procent naar de universiteit, terwijl 9 procent voor het hbo kiest. Nog eens 9 procent ziet een tussenjaar wel zitten.

Aanvullende beurs

Er valt nog iets te winnen in de voorlichting over de studiefinanciering. Lang niet iedereen weet wanneer de basisbeurs weer ingevoerd wordt. Van de havisten weet bovendien maar de helft dat de aanvullende beurs blijft bestaan, onder vwo’ers is dat 67 procent.