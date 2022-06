Check: gaan er minder vwo’ers naar het hbo?

Steeds minder vwo’ers kiezen voor een hbo-opleiding, zegt de Vereniging Hogescholen. Ze gaan liever naar de universiteit. Klopt dat, en zo ja: hoe groot is de daling dan?

Vroeger wisten vwo’ers de hogescholen goed te vinden, stelde Ron Bormans in een interview met het HOP, maar de toestroom is afgenomen. Heeft hij daar gelijk in?

Hoeveel vwo’ers gaan naar het hbo?

In 2020 ging tien procent van de geslaagde vwo’ers direct naar het hbo. De meesten (75 procent) gingen naar de universiteit en 14 procent ging nog niet studeren. Dat was het eerste coronajaar.

Is dat minder dan voorheen?

Ligt eraan hoever je terugkijkt. Sinds 2016 gaat steevast 9 procent van de geslaagde vwo’ers naar het hbo. Achter de komma klimt het percentage zelfs een beetje, tot 10,2 procent in dat afwijkende coronajaar.

© HOP. Bron: CBS.

Gaan er dus steeds méér vwo’ers naar het hbo?

Het ligt aan het gekozen startjaar. Van 2011 tot 2014 koos 11 à 12 procent van de vwo’ers direct na het eindexamen voor het hbo. Toen de basisbeurs werd afgeschaft, dook dit percentage opeens onder de tien, om daarna vanaf 8,6 procent weer te gaan klimmen.

En als je nóg verder terugkijkt?

Daarvoor moeten we andere tabellen gebruiken, want die gaan verder terug in de tijd. We nemen het jaar 2000 en kijken naar alle eerstejaars aan de universiteiten en hogescholen (ook als ze niet meteen na hun eindexamen gingen studeren). Van de vwo’ers ging toen 67 procent naar een universiteit en 33 procent naar een hogeschool. Twintig jaar later is dat 81 om 19 procent. Er zit overlap in van dubbelstudenten en switchers, maar de neerwaartse trend is onmiskenbaar.

© HOP. Bron: CBS. Gebaseerd op tellingen per sector met vooropleiding vwo.

Wat merken hogescholen daarvan in hun populatie studenten?

Aan de poort van hogescholen staan studenten met allerlei vooropleidingen: havisten, mbo’ers, vwo’s en studenten met buitenlandse diploma’s. De laatste jaren komt nog geen 7 procent van het vwo. Voordat de basisbeurs werd afgeschaft lag dat percentage rond de 9 procent. Misschien kiezen sommige studenten liever voor een opleiding waarmee ze een hoger salaris verwachten te krijgen.

Maar als het aan de basisbeurs ligt… Die komt weer terug!

Vanaf september 2023 krijgen studenten weer een basisbeurs. Het zou kunnen dat vwo’ers dan ook weer vaker naar het hbo gaan, maar de hogescholen hoeven daar geen wonderen van te verwachten. De daling is al veel eerder ingezet.