Coronacrisis viel niet mee voor jongeren met hbo-diploma

De coronacrisis trof sommige jonge hbo-afgestudeerden harder dan anderen, meldt onderzoekbureau ROA. Kunstenaars en hbo’ers met een migratieachtergrond voelden de gevolgen langer dan de rest.

Nu een nieuwe coronacrisis op de loer ligt, meldt het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA hoe het jonge hbo-afgestudeerden de afgelopen jaren is vergaan. Tijdens de crisis hebben de onderzoekers drie keer gepeild hoe het stond met het werk, privéleven en toekomstperspectief van jonge hbo-afgestudeerden.

De economische gevolgen vallen misschien nog wel mee, blijkt uit het onderzoek. Vooral de horeca en cultuursector werden hard getroffen en de werkloosheid steeg naar 4,9 procent, maar inmiddels is die werkloosheid sterk gedaald.

In het persoonlijke leven kwam de crisis harder aan, maar de klap was niet voor iedereen even hard. De stress piekte in de winter van 2020-2021 en voor kunstenaars is die stress eigenlijk even hoog gebleven. Ook hbo-alumni met een niet-westerse migratieachtergrond hebben er meer last van.

Het heeft misschien ook te maken met het vertrouwen dat je terug kunt vallen op je vrienden en familie, of zoals het ROA het noemt: het gevoel van sociale inbedding. Afgestudeerden in de gezondheidszorg en sociale studies voelden zich tijdens de pandemie “sterk ingebed”, zegt het ROA. Maar afgestudeerden van ‘groene’ opleidingen en de bètatechniek hadden dat minder.

Sociale contacten

Sociale contacten helpen volgens dit onderzoek tegen stress. De frequentie van die contacten maakt niet zoveel uit. “Dit zou kunnen betekenen dat sociale contacten veelal een emotionele rol spelen”, staat in het onderzoek, “een gevoel dat deze mensen er voor je zijn mocht je hen nodig hebben.”

Bijna 48 duizend oud-hbo’ers kregen een uitnodiging voor dit onderzoek, en aanvankelijk deden er 16 duizend mee: 33 procent. Ze behaalden hun diploma ergens tussen 2013 en 2018. Bij de twee volgende metingen zakte hun deelname naar 28 en 19 procent.

Hun waardering voor de corona-aanpak kelderde in die tijd. In mei 2020 had 60 procent vertrouwen in de overheid, in het najaar van 2021 was dat nog maar 30 procent. Onder kunstenaars was dat 20 procent.

En als er weer een lockdown komt? “Er is aandacht nodig voor het sociale isolement waarin veel jongeren zijn geraakt, of waarin ze bij een nieuwe opleving van het virus zouden kunnen terugvallen”, vindt het ROA. “Verder ligt het voor de hand om jonge mensen te laten merken hoe belangrijk ze zijn voor de toekomst van ons land.”