Deze studenten strijden voor tienduizend euro om Den Bosch te verduurzamen

Vlnr: Thijs Jilisen, Koen Willems, Stijn Kouws en Fleur van der Bend. Niet op de foto: Bram Bax.

Vijf derdejaarsstudenten Technische Bedrijfskunde maken kans op tienduizend euro om Den Bosch te verduurzamen. Ze doen mee aan de Duurzame Challenge en horen vrijdag of ze in de prijzen vallen met hun idee om oude systeemplafonden te recyclen met Susplendid. ‘’We willen kijken of het mogelijk is door te gaan met ons idee.’’



Een paar dagen voor de finaledag op vrijdag heeft de groep bestaande uit Fleur van der Bend, Koen Willems, Thijs Jilisen, Stijn Kouws en Bram Bax hun zaakjes aardig op orde. ‘’Vorige week moesten we ons idee, bestaande uit een concept, businessplan en een video, al inleveren. Dat staat wel, we werken nu nog aan het financieel plan. Zodat we daar vragen van de jury over kunnen beantwoorden’’, legt Fleur uit.

Systeemplafonds demonteren

Bij de Duurzame Challenge worden studenten uitgedaagd na te denken over een idee om de stad Den Bosch duurzamer te maken. De studenten waren daarin vrij om zelf iets te bedenken, zolang het maar binnen een bepaalde categorie viel. De vijf Bossche studenten kwamen op het idee om oude systeemplafonds die op het punt staan te worden verwijderd te demonteren en recyclen tot nieuwe producten als tafels of scheidingsmuren voor onderwijslocaties of ziekenhuizen. Dat willen ze doen in hun start-up Susplendid.



Hoop kantoorpanden

,,Het idee is niet per se gebonden aan Den Bosch, maar hier heb je wel een hoop onderwijsplekken, een ziekenhuis en andere kantoorpanden. Dus eigenlijk is Den Bosch een hele geschikte plek’’, vertellen de groepsgenoten, die er na onderzoek achter kwamen dat oude systeemplafonden op dit moment vaak worden weggegooid. Dat vonden ze zonde.



Om erachter te komen of er in hun idee potentie zit, overlegden ze met experts uit het werkveld tijdens een co-creatiesessie en met hun eigen docenten op Avans. ‘’Die vertelden ons dat hier zeker een markt voor is, ze waren enthousiast. Het bevordert de circulaire productie en dat is iets goeds.’’

SUSPLENDID

Uitdaging

De challenge duurde in totaal bijna twee maanden. De vijf groepsgenoten schreven zich in omdat ze wel trek hadden in wat uitdaging, naast hun studie bij Avans. ‘’Die is heel leuk, en daar krijgen we veel inspiratie van en leren we de basis, maar wat duurzaam werken precies inhoudt wisten we nog niet. Bij deze challenge komt dat allemaal aan bod’’, zegt Thijs. Fleur: ‘’Het verschil met projecten op Avans en deze is, is dat we dit voor onszelf doen en niet voor een cijfer. We hebben onszelf echt uitgedaagd.’’

Out of the box

‘’Tijdens de challenge hebben we geleerd om out of the box te denken. Door onszelf telkens af te vragen wat we nodig hebben, waar je op moet letten en wat je met het product doet, kom je telkens verder. Er komt meer bij kijken dan je denkt, dus het is heel fijn om hier geleerd te hebben. En het was ook gewoon heel gezellig, we zijn een goede groep zo samen.’’



Morgen horen de Avansstudenten of ze het bedrag van tienduizend euro winnen, waarmee ze hun start-up verder kunnen uitwerken. De groep denkt een kans te maken op de overwinning, en kijkt dan ook al voorzichtig vooruit. ‘’We gaan kijken of het mogelijk is verder te gaan met ons idee. Dat zouden we dan samen met de gemeente doen. We willen kijken waar het schip strandt’’, vertelt Thijs, die net als de rest nog wel eerst een minor moet volgen en moet afstuderen. ‘’Maar daarna zouden we een tussenjaar kunnen nemen’’, droomt de groep hardop.