Dit zijn de winnaars van de Atelierprijzen

De atelierprijzen bij St. Joost School of Art & Design zijn weer uitgereikt. De pas afgestudeerde studenten Elodie Zwart in Breda en Justin Reinier Croes in Den Bosch zijn in de prijzen gevallen. Beide studenten krijgen onder andere gratis atelierplek en begeleiding in Den Bosch en Breda. De prijzen worden door de gemeentes uitgereikt.

Justin Reinoer Croes (links) en Elodie Zwart. Foto’s via Imke Rademaker en Catherine Vereecke

Justin studeerde afgelopen week af aan de opleiding Art & Research bij de kunstacademie in Den Bosch. In mei pitchte hij zijn toekomstplannen voor een vakjury van deskundigen. Uit deze sollicitatieprocedure werd Justin gekozen tot winnaar van de Jheronimus Atelierprijs 2022. Naast het atelier krijgt Justin budget voor het ontwikkelen van zijn praktijk, begeleiding in het opzetten van een eigen beroepspraktijk, toegang tot diverse netwerken, advies bij het aanvragen van beurzen en subsidies en het benaderen van sponsors. Zo kan Justin de invulling van zijn verdere beroepspraktijk een vliegende start geven.

Aruba

De jury koos Justin unaniem als winnaar van de kunstprijs. “We zijn onder de indruk van zijn enorme gedrevenheid, grote netwerk en ambitie. Uit het feit dat hij ook buiten de academie bij meerdere projecten betrokken is en hier vaak zelf initiatiefnemer in is, blijkt een ondernemende houding. Zijn afstudeerwerk, waarin hij de pre-koloniale geschiedenis van Aruba onderzoekt vanuit een verlangen zich thuis te voelen, maakte indruk omdat het zowel in vorm en inhoud sterk tot uiting komt”, zegt de jury. ”Verbinding staat in het werk van Justin centraal en dit weet hij in beeld en woord goed over te brengen. In een sociaal druk bestaan kan een atelierruimte Justin de ruimte bieden om zich terug te trekken en geconcentreerd te werken. We wensen Justin heel veel succes en inspiratie het komende jaar en hopen veel van hem te mogen zien en horen!”

St. Joost School of Art & Design in Breda.

Vereerd

Ook Justin zelf was enthousiast over zijn overwinning: “Ik ben zo vereerd dat ik deze prijs heb gewonnen. Ik kijk ernaar uit om mijn eigen ruimte te hebben om op een bevrijdende manier werken te maken met verschillende mediums. En om mijn kunstenaarschap, vanuit mijn Caribische en inheemse achtergrond, verder te kunnen uiten en anderen te leren over wat ik heb geleerd”, vertelt hij.

”Het sociale aspect van mijn werk is belangrijk en dit wil ik het komende jaar verder ontwikkelen. Ik zou het leuk vinden als verschillende soorten mensen elkaar via mijn werk ontmoeten en om nieuwe verbindingen te creëren, waarmee mensen elkaar kunnen verrijken, van elkaar kunnen leren en mogelijk samen iets nieuws kunnen creëren, of dit nu samen met mij of vanuit henzelf tot stand komt.”

Outgoing

Ook Elodie, afgestudeerd bij New Design & Attitudes in Breda, lichtte in juni tijdens een pitch met succes haar toekomstplannen toe voor een jury van deskundigen. Die won de prijs volgens de jury omdat niet alleen haar werk, maar ook haar motivatie helder gepositioneerd werd. ”Je bent outgoing en duidelijk in wat je wilt. Je gaat er zelf op uit om je skillset te verbreden en je discipline is een toevoeging op de broedplaats. We hopen andersom ook dat de broedplaats jouw carrière een boost geeft op het gebied van (materiaal)kennis, netwerk en ervaring”, valt te lezen in het juryrapport.



Droom

Ook Elodie zelf was blij met de uitverkiezing en de prijs, bestaande uit atelierruimte. “Met mijn eigen atelier, start de droom om E.Z. Design internationaal op de kaart te gaan zetten. ‘Grijp Hoog’ is niet voor niets mijn levensmotto.”

De gemeente Breda stelt de Atelierprijs jaarlijks beschikbaar aan de meest ondernemende student van St. Joost School of Art & Design. De winnaar mag een jaar lang gebruik maken van een gastatelier in het pand van Electron en krijgt begeleiding als startend ondernemer. Ze krijgt hiermee de kans om zich verder te ontwikkelen als ontwerper. Breda wil met de Atelierprijs jonge, veelbelovend kunst- en designtalent stimuleren om zich aan de stad te binden.

De afstudeerproducties van Justin en Elodie zijn, net als die van alle andere afstudeerders, tijdens de Now Show van de kunstacademie te zien. Die is van 30 juni tot en met 3 juli in Den Bosch en Breda.