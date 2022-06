Docent toneelschool Maastricht krijgt inderdaad ontslagvergoeding

beeld: Pixabay

Een ex-docent van de toneelschool in Maastricht krijgt een ontslagvergoeding, ook al is hij weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de Hoge Raad bevestigd.

De docent werkte sinds 1989 aan de toneelschool en gaf er bewegingsleer en massagelessen. Zuyd Hogeschool, waar de toneelschool onder valt, kreeg klachten over hem, vooral van vrouwelijke studenten. Hij deed bijvoorbeeld een intieme massage bij een van de studentes voor. Een andere studente gaf hij een tik op de bil.

De man werd ontslagen en de hogeschool wilde geen ontslagvergoeding betalen. De docent had immers verwijtbaar gehandeld, was de stelling. De zaak ging van de kantonrechter (geen vergoeding) naar het Gerechtshof (wel een vergoeding) en daarna naar de Hoge Raad. Die stuurde de zaak terug naar een ander Gerechtshof, dat de docent opnieuw een ontslagvergoeding gunde.

De hogeschool stapte opnieuw naar de Hoge Raad, maar dat helpt dus niet. De hoogste rechtbank bevestigt het oordeel van het Gerechtshof. Zijn ontslag is terecht, luidde dat oordeel, maar de omstandigheden waren niet uitzonderlijk genoeg om hem ook zijn ‘transitievergoeding’ te ontzeggen.

Als tennisles

Fysiek contact kan volgens de rechters functioneel zijn in een acteeropleiding, net als bijvoorbeeld in een tennisles. Het gevaar van grensoverschrijdend gedrag ligt dus op de loer, zeker als de opleiding studenten ook nog aanmoedigt om hun grenzen te verkennen.

Dus is de vraag wat de hogeschool zelf heeft gedaan om de docent te begeleiden na waarschuwingen in 2006 en 2010. De hogeschool eiste volgens het vonnis “grote en radicale verandering” van de docent, maar dat is niet genoeg. De werkgever had bijvoorbeeld ook moeten onderzoeken welke cursussen of begeleiding de docent nodig had.