Video | Door de wind, door de regen op AvansLive

Foto: BOD Events

Op een regenachtige tweede pinksterdag vond voor het eerst festival AvansLive plaats op het Chasséveld in Breda. Op het feest dat door Avans werd georganiseerd, stonden vele artiesten onder wie Afrojack, Antoon en La Fuente.

Zo’n 16 duizend studenten en medewerkers trotseerden de regenbuien die de hele dag aanbleven. Veel studenten en medewerkers hadden zich voorbereid op het slechte weer en droegen poncho’s of hadden een paraplu bij zich. Ook de organisatie deelde poncho’s uit op het festivalterrein. Maar andere festivalgangers hadden er geen rekening mee gehouden. “Eenmaal doorweekt maakt het ook niets meer uit”, verkondigde een student.

Verrassing

Het feest begon om 12 uur met onder andere de !Incrementals, een band bestaande uit dertien Avansmedewerkers. De publieksstroom kwam in de loop van de middag goed op gang terwijl onder andere Maan, Antoon, Miss Montreal en Racoon optraden. Afrojack sloot de avond af. Als verrassing kwam de Bredase dj Hardwell ook nog meedraaien. “Niet verwacht dat er zulke namen komen, dus dat is wel tof”, concludeerde een student.

Foto: Jeroen Davidse

Convenant

Tussen de optredens door ondertekenden Philippe Raets, voorzitter van de Raad van Bestuur van Avans, en Amnesty International op het podium een convenant tegen seksueel geweld. Initiatiefnemer van deze overeenkomst was student Nikki van Amerom. “Avans kan zich op deze manier nog meer inzetten voor preventie, ondersteuning en procedures rondom seksueel geweld”, vertelt ze in de video die werd vertoond.

Avans is tevreden. “De sfeer was geweldig ondanks het slechte weer”, vertelt Arnaud Opdam, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst. “Er waren geen vecht- of knokpartijtjes, ook niet toen de alcohol erin zat.” De onderwijsinstelling krijgt positieve reacties van de bezoekers. “Die vragen of het nu elk jaar is. Dat weten we niet. Het is wel een mooie manier om het Avansgevoel op een nieuwe manier te laten zien”, concludeert Opdam.