Hoger onderwijs zet zich schrap voor kamernood

Illustratie: Joris Habraken

Universiteiten zien de kamernood voor het komende collegejaar alweer aankomen: internationale studenten krijgen het advies om ergens anders te studeren als ze nog geen woonruimte hebben gevonden.

De Universiteit Utrecht verzoekt studenten niet naar Utrecht te komen als ze nog geen kamer hebben. Studenten zouden anders weleens in “onwenselijke en stressvolle situaties” terecht kunnen komen, schrijfthet Algemeen Dagblad. Het advies om ergens anders te studeren geeft de universiteit “met pijn in het hart”, tekent de krant op.

Ook de TU Eindhoven waarschuwt toekomstige studenten op haar website: “We raden je aan om niet naar Eindhoven te komen als je geen kamer hebt gevonden voor de start van het collegejaar.” De Rijksuniversiteit Groningen doet dezelfde oproep.

De Universiteit van Amsterdam houdt het bij de waarschuwing dat het vinden van een kamer “tijd en moeite” kost en doet net als andere instellingen een dringend beroep op studenten om op tijd met de zoektocht te beginnen. De Vrije Universiteit van Amsterdam adviseert studenten eveneens om hun studie te heroverwegen als ze niet op tijd een kamer hebben gevonden.

Terugkerend probleem

Het kamertekort is een terugkerend probleem en leidde dit collegejaar weer tot protesten. Vooral internationale studenten vissen achter het net omdat ze hier vaak nog geen netwerk hebben. En juist die groep studenten groeit gestaag aan de universiteiten.

Een bestuurder van Avans Hogeschool bood in september nog kamers aan in haar eigen huis vanwege de hoge nood. Het is ook niet ongebruikelijk dat studenten aan het begin van het collegejaar op een camping terechtkomen. De Universiteit van Amsterdam reserveerde zelfs huisjes voor studenten op een camping.

Oplopend tekort

Het tekort aan studentenwoningen is inmiddels opgelopen tot zo’n 26.500 woningen, stelde Kences, koepelorganisatie van studentenhuisvesters, in oktober vorig jaar. Dat tekort neemt naar verwachting verder toe de komende jaren.

Minister van wonen Hugo de Jonge zei in april dat hij bezig is om het aantal studenten beter te matchenmet het aantal beschikbare woningen, al is het nog niet duidelijk hoe hij dat wil doen.