Hogeschool in actie voor Oekraïense studenten

Illustratie: Joris Habraken

De 72 studenten uit Oekraïne die ook volgend jaar bij hogeschool Saxion willen studeren, zien als een berg op tegen het collegegeld dat ze moeten betalen. Nieuwsmedium SaxNow is daarom een inzamelingsactie gestart.

Het doel van de actie is om 160 duizend euro op te halen voor de studenten. Daarmee willen ze de “acute zorg” bij studenten wegnemen dat ze het collegegeld niet kunnen betalen, schrijft SaxNow.

Het geld moet binnenkomen via acties die het nieuwsmedium organiseert: er komt bijvoorbeeld een levensgrote kartonnen Zelenski waarmee je in ruil voor een donatie op de foto kan. Maar het is ook de bedoeling dat studenten, medewerkers en alumni zelf acties op touw zetten en geld doneren. Als iedereen vijf euro geeft, wat neerkomt op één speciaalbiertje, dan is de actie volgens SaxNow al geslaagd.

Collegegeld

Begin juni besloten de hogescholen – net als eerder de universiteiten – om studenten uit Oekraïne het komende collegejaar evenveel collegegeld te laten betalen als Nederlandse studenten. Dat scheelt zomaar duizenden euro’s, omdat studenten van buiten de Europese Economische Ruimte normaal gesproken het hogere instellingscollegegeld betalen.

Het is overigens nog niet bekend of het ministerie de kosten daarvan vergoedt aan de universiteiten en hogescholen. Die dringen bovendien aan op een hogere tegemoetkoming voor hun noodsteun aan studenten en medewerkers die door de oorlog in de problemen komen. Daar heeft minister Dijkgraaf tot nu toe 3,3 miljoen euro voor toegezegd.