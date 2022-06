ISO wil stagemisbruik tegengaan

Ruim een kwart van de stagiairs voelt zich als goedkope werknemer gebruikt en bijna de helft krijgt geen stagevergoeding. Er is sprake van ‘stagemisbruik’, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg.

Bijna vierduizend studenten hebben de enquête over stages ingevuld die onderzoeksbureau ResearchNed heeft verspreid. Dat gebeurde in opdracht van studentenorganisatie ISO.

Voor 99 procent van de hbo’ers is de stage verplicht. Hetzelfde geldt voor 69 procent van de wo-studenten die de vragenlijst hebben ingevuld, met name in studies op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Een stagevergoeding is niet vanzelfsprekend. In het hbo krijgt 40 procent niets en in het wetenschappelijk onderwijs is dat 51 procent. Als ze wel een vergoeding krijgen, is dat gemiddeld 408 euro per maand (omgerekend naar een 40-urige werkweek). Bij de overheid ontvangen stagiairs overigens 652 euro per maand.

Geen bijbaan

“Voor veel studenten is de stagevergoeding erg belangrijk”, staat in het rapport. “Studenten die stage lopen hebben immers geen of minder tijd voor een bijbaan.”

In het rapport staan korte opmerkingen van studenten over hun stage. Zo vertelt een student verloskunde dat ze geen stagevergoeding krijgt en in heel Nederland geplaatst kan worden, zodat ze een tijdelijk onderkomen moet zoeken en dubbele woonlasten heeft. Ook zouden een rijbewijs en auto verplicht zijn gesteld.

Al met al vindt 27 procent van de ondervraagde studenten dat ze gebruikt worden als goedkope werknemer. Nog eens 19 procent krijgt naar eigen zeggen te veel verantwoordelijkheden.

Toch is het niet alleen kommer en kwel tijdens de stages: 88 procent heeft veel nieuwe dingen geleerd en verreweg de meeste stageplaatsen bieden goede begeleiding. Ook vindt 80 procent de begeleiding vanuit de opleiding voldoende of goed, al zegt bijna 40 procent dat de opleiding meer had kunnen doen.

Werk aan de winkel

Er blijft “werk aan de winkel” om de positie van stagiairs te verbeteren, concludeert het ISO. “Een stage is je allereerste ervaring op de arbeidsmarkt”, zegt voorzitter Lisanne de Roos. “Daar hoort de persoonlijke groei van de student centraal te staan, en niet het gewin voor de werkgever.”

Het ISO wil dat een stagevergoeding verplicht wordt. Ook zouden het aanbod en de kwaliteit van stages beter in de gaten gehouden moeten worden. Verder wil het ISO dat studenten stagemisbruik makkelijker kunnen melden bij hun instelling.