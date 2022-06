Juristen: ‘Studenten ten onrechte uitgesloten van energietoeslag’

Foto: Mikhail Nilov | Pexels

Gemeenten hebben het advies gekregen om studenten geen energietoeslag van 800 euro te geven. Maar juristen verwachten dat het uitsluiten van studenten onrechtmatig is en geen stand zal houden bij de rechter.

Met het oog op de stijgende energieprijzen heeft het kabinet in maart besloten om mensen met lage inkomens financieel te steunen. De benodigde wetswijziging moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, maar de toeslagen kunnen al worden aangevraagd.

Verbazing

Tot verbazing van studentenvakbond LSVb adviseerde het kabinet de gemeenten om studenten de energietoeslag niet te geven. “De woonsituatie van studenten is zeer divers”, stond in een toelichting van het kabinet. “Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand.”

Maar juristen denken dat het advies niet rechtmatig is, meldt tv-programma Nieuwsuur. Juridisch expert Willy Heesen stelt dat studenten “als groep” niet zomaar kunnen worden uitgesloten van de toeslag. Dat hun woonsituatie “zeer divers is, ook voor wat betreft de energiekosten en -rekening” is volgens hem en andere juristen geen goede reden. Studenten die een zaak aanspannen tegen hun gemeente zullen gelijk krijgen van de rechter, verwachten ze.

Ook geen bijstand

Overigens is het nog maar de vraag of studenten wel een beroep kunnen doen op individuele bijzondere bijstand van hun gemeente. LSVb-voorzitter Ama Boahene kreeg van steden als Utrecht, Amsterdam en Den Haag te horen dat studenten die bijstand niet krijgen. “Sommige willen wel, maar zeggen de middelen er niet voor te hebben.”