Kabinet: ‘Onderwijs blijft zo lang mogelijk open in nieuwe coronagolf’

foto: Pexels, Cottonbro

Als het coronavirus weer oplaait, wil het kabinet het onderwijs zo lang mogelijk openhouden. Pas als scholieren, studenten en personeel direct gevaar lopen, gaan de poorten weer dicht.

Het onderwijs ligt “onderop de stapel” als de overheid nieuwe maatregelen moet treffen tegen het coronavirus, schrijven de ministers van Volksgezondheid, Economische Zaken en Sociale Zaken vandaag aan de Tweede Kamer. Hetzelfde geldt overigens voor de kinderopvang.

Het kabinet spreekt van “een (gedeeltelijke) sluiting” van het onderwijs als het echt niet anders kan, maar de minister willen zo’n sluiting “te allen tijde” voorkomen, staat in de brief.

Mentale gezondheid

Het uitgangspunt van het coronabeleid is volgens het kabinet een open samenleving. Daaraan moeten de verschillende sectoren dan wel meewerken, bijvoorbeeld met goede ventilatie, looproutes en spatschermen.

Het kabinet onderstreept hierbij het belang van jongeren. “We hebben gezien dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis onder druk heeft gestaan wegens het wegvallen van sociale contacten en activiteiten, bijvoorbeeld in het onderwijs, de sport en de cultuur.”

Zelftests blijven in het onderwijs tot de kerstvakantie gratis verkrijgbaar, “tenzij eerder wordt besloten dat het niet meer nodig is”. In dat geval stopt de verspreiding van de tests na de herfstvakantie.

Onderwijs

Het hoger onderwijs en de zorginstellingen moeten samen meer zorgpersoneel opleiden dat een eventuele nieuwe golf moet opvangen. Het kabinet wil bijvoorbeeld speciale duale trajecten (werken en leren) laten ontwikkelen voor derde- en vierdejaars studenten van mbo- en hbo-verpleegkunde.

Ook zouden er dit jaar nog achthonderd studenten kunnen starten in een korte opleiding ‘basis acute zorg’. De zorginstellingen krijgen 25 duizend euro subsidie per student die de baz-opleiding heeft afgerond.

Krijgen de zorginstellingen het niet te druk met het begeleiden van stagiairs? Misschien wel, en daarom moeten ze “innovatieve vormen van stagebegeleiding” bedenken, zodat ze meer zorgstudenten kunnen begeleiden met minder druk op de zorg zelf.

Verder komt er speciale bijscholing voor assistenten in de operatiekamer en anesthesiemedewerkers om een verpleegkundig diploma te behalen. Dat biedt deze personeelsleden ook meer perspectief in hun loopbaan, meent het kabinet.

Wachttijdstudenten

Ten slotte wil het kabinet ‘wachttijdstudenten geneeskunde’ inzetten tijdens een coronagolf. Het gaat om studenten die op de wachtlijst staan voor coschappen. Zij moeten er zelf ook iets aan hebben: ze moeten bij dit werk zeggenschap hebben en eigen wensen kunnen inbrengen.

“Het is aannemelijk dat we in de nabije toekomst weer te maken krijgen met een opleving van het virus, ondanks dat dit met de zomer voor de deur en de afwezigheid van beperkende maatregelen voor veel mensen nu misschien moeilijk voorstelbaar is”, staat in de laatste paragraaf. “Het is van belang dat we juist nú, in de relatieve rust die de epidemie ons geeft, maximaal inzetten op preventie én ons voorbereiden op ernstigere scenario’s.”

Intussen zijn er nog steeds mensen die virologen kwaad willen doen. Vandaag maakte Marion Koopmans bekend dat haar uitnodiging voor het festival Oerol is gecanceld na overleg met de politie.