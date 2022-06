Minister wil tweede studies in tekortvakken misschien goedkoper maken

Illustratie: Elmarye Aaij

Als een pedagoog zich wil omscholen tot leraar, dan is dat peperduur. De overheid wil immers niet meebetalen aan een ‘tweede studie’. Minister Dijkgraaf overweegt die regel af te schaffen voor onderwijs, zorg en techniek.

Dijkgraaf zei dit gisteren in een debat met de Tweede Kamer. Omscholen naar de zorg of het onderwijs kan al tegen het gewone collegegeld, maar een pedogoog zit al in die hoek. Dan komt extra scholing voor eigen rekening. Het collegegeld is al snel duizenden euro’s per jaar.

Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks stelde daar vragen over. Er is een groot lerarentekort. Waarom zou je mensen dan met hoge collegegelden ontmoedigen om een tweede studie tot leraar te doen?

Moeder

Volgens Dijkgraaf is het kabinet er veel aan gelegen om de arbeidsmarktkrapte terug te dringen in de zorg, de techniek en “zeker in het onderwijs, de moeder van alle tekortsectoren”.

De herinvoering van het wettelijk collegegeld voor tweede studies in het onderwijs en de zorg is volgens de minister “een van de mogelijkheden die ik in het achterhoofd houd”. Maar het is wel duur. Het zou jaarlijks 50 miljoen euro kosten. “Als we het ook voor de techniekstudies zouden doen, wordt het nog meer.”

Meer creativiteit

Natuurlijk kost het geld, wierp Westerveld tegen, maar laten we het in elk geval terugdraaien voor lerarenopleidingen. Ze vroeg om meer creativiteit. “Misschien kunnen mensen gemotiveerd aangeven waarom ze in aanmerking willen komen voor het lage collegegeld”, opperde ze.

Dijkgraaf hield het erbij dat dit een van de mogelijkheden was. “We moeten de plussen en de minnen van de verschillende maatregelen tegen elkaar afwegen.”

Tweede studie

Sinds 2010 kan een tweede studie duizenden euro’s aan instellingscollegegeld kosten, tenzij je eraan begint voordat je je eerste studie hebt afgerond: dan mag je tegen het gewone tarief doorstuderen.



Ook geldt er een uitzondering voor omscholing naar het onderwijs of de zorg: dan betaal je het lagere, wettelijke collegegeldtarief voor een tweede bachelor of master: komend jaar zo’n 2.200 euro.



Maar ben je bijvoorbeeld leraar scheikunde en wil je een bevoegdheid halen voor het vak wiskunde? Of een verpleegkundige die alsnog fysiotherapie wil studeren? Dan moet je diep in de buidel tasten. Je hebt immers al een diploma in het onderwijs of de zorg.



Er staan 9.339 bachelorstudenten ingeschreven voor een tweede opleiding in de zorg of het onderwijs, meldde minister Dijkgraaf begin mei. Van hen betalen er 2.171 het instellingstarief. In de masters betalen 490 van de 2.171 studenten (of hun werkgevers) de volle mep.