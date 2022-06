Ouders starten petitie voor ‘pechstudenten’

Twee ouders van studenten zonder basisbeurs hebben een petitie online gezet waarin ze van het kabinet volledige compensatie eisen. Studentenorganisaties zijn blij met de steun.

Volgens de ondertekenaars van de petitie laat de regering “zonder een spier te vertrekken” een halve generatie jonge, hardwerkende mensen opdraaien voor de inschattingsfout die hun voorgangers in 2014 hebben gemaakt. Velen hebben een grote studieschuld terwijl ze geen beter onderwijs hebben genoten.

1-0 achter

Ze eisen voor hun kinderen dezelfde start als de studenten vóór en na hen: “Laat ze niet met een 1-0 achterstand aan hun volwassen leven beginnen, breng de gemiste basisbeurs in mindering op hun lening en bied maatwerk aan degenen die geen geld hebben hoeven lenen.”

Ellen Schneider, een van de moeders achter de petitie, is vooral boos dat de overheid heeft erkend dat het experiment met het leenstelsel is mislukt en dat het daarbij blijft. “Je kunt niet een deel van de studenten behandelen als proefkonijn, ze daarna 1.400 euro geven en dan roepen dat ze het daarmee maar moeten doen”, zegt ze in het AD.

Schaamte

Volgens mede-initiatiefnemer Dorte Holse schamen veel studenten zich voor hun hoge studieschuld en durven ze hun ouders niet te zeggen hoe hoog die is. “Zo heftig voelt dit voor ze. Ik vind dat de overheid medeplichtig is aan het beschadigen van mijn kind, daarom wilde ik deze petitie in gang zetten. Er zijn veel handtekeningen nodig om het toegebrachte leed weer recht te kunnen zetten.” De petitie is tot nog toe door bijna drieduizend mensen ondertekend.

De studentenorganisatie ISO en LSVb, en vakbond FNV Young & United vinden de steun van de ouders bemoedigend. “Compensatie van 1400 euro is een druppel op een gloeiende plaat, daar zijn studenten en ouders terecht boos over.”