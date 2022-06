‘Potentieel van afgestudeerden met functiebeperking te weinig benut’

Illustratie: Julika Runow

Afgestudeerden met een ondersteuningsvraag komen niet altijd makkelijk aan werk. Minister Dijkgraaf kreeg vorige week een manifest met tien adviezen in zijn handen gedrukt om daar verandering in te brengen.

Eén van de adviezen in het manifest luidt: zorg voor een plek op de hogeschool waar studenten terechtkunnen met al hun vragen over werk. De instellingen kunnen daarnaast ook specifieke workshops aanbieden over solliciteren met een functiebeperking en studenten een “persoonlijk loopbaandossier” meegeven dat werkgevers kunnen raadplegen.

Vergeten groep

Ongeveer vijf procent van alle hbo-studenten heeft moeite om de overstap naar werk zelfstandig te maken, stelt Jan Raaijman van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen. “Daarmee blijft veel hoogwaardig arbeidspotentieel onbenut. Het is een vergeten groep in de aanpak tegen jeugdwerkloosheid”, zegt hij.

De ondertekenaars van het manifest willen dat minister Dijkgraaf de hogescholen opdraagt om jongeren te blijven ondersteunen tot en met hun eerste baan. Daar moet hij hun ook de financiële middelen voor geven, vinden ze. De minister ging vorige week in gesprek met studenten met een ondersteuningsvraag, maar of hij met geld over de brug komt, is nog de vraag.

Het manifest is opgesteld door studenten en medewerkers van een aantal hogescholen. Dat deden ze in samenwerking met onder meer het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en KBA Nijmegen.