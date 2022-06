Praten met minister is nu zinloos, vindt studentenvakbond

Illustratie: Lotte Verheul

De Landelijke Studentenvakbond weigert nog langer met de minister van Onderwijs over de studiefinanciering praten. De vakbond nodigt hem uit om zaterdag naar het protest in Amsterdam te komen.

Het kabinet gaat vanaf september 2023 een nieuwe basisbeurs invoeren. Voor studenten die de basisbeurs zijn misgelopen, is een miljard euro uitgetrokken. De LSVb vindt het niet genoeg.

“We voeren al jaren constructief gesprekken over studiefinanciering”, zegt voorzitter Ama Boahene, “maar het resultaat blijft dat er te weinig geld is om echt iets aan de problemen van studenten te doen. Dan heeft weer een gesprek voeren geen zin.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg, de andere landelijke belangenorganisatie, gaat wel naar het ministerie. “Ik snap de teleurstelling van de LSVb heel goed; die hebben wij ook”, zegt voorzitter Lisanne de Roos. Toch wil ze in gesprek blijven. “We hebben niet de illusie dat we er vandaag een paar miljard bij gaan lobbyen, maar we willen de zorgen van studenten bij de minister brengen.”

Niet tornen

In debatten bleek dat het kabinet niet wil tornen aan de vastgestelde bedragen. De totale kosten voor de basisbeurs en aanvullende beurs mogen niet hoger uitvallen dan de coalitie heeft bepaald. Hetzelfde geldt voor de tegemoetkoming aan ‘pechstudenten’.

De basisbeurs wordt 274 of 110 euro per maand (voor uit- of thuiswonende studenten). Die bedragen zijn lager dan de oude basisbeurs, die in 2015 is afgeschaft. Wel is de maximale aanvullende beurs hoger (400 euro in plaats van zo’n 300 euro) en komen meer studenten ervoor in aanmerking.

De pechstudenten krijgen 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs, oftewel ruim 1.400 euro voor een vierjarige opleiding. Dat krijgen ze alleen als ze hun diploma hebben behaald.