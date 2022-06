Student Anne over haar afvaltentoonstelling: ‘In een lokaal trof ik een complete supermarkt aan’

De fotolijstjes met daarin het gevonden afval

Boterhamzakjes, petflessen en bananenschillen; een kleine opsomming van wat derdejaarsstudent International Business Anne Teunissen tegenkwam toen ze vorige week haar rondje deed door Xplora op de Hogeschoollaan in Breda. Ze was op zoek naar afval voor haar driedaagse pop-up museum de afvaltentoonstelling.

Gewapend met honderd duurzame houten fotolijstjes ging ze op pad om het afval wat ze vond in te lijsten. De lijstjes zette ze neer in lokalen en in Xplora met daarachter vuilnis. De schoonmakers kregen de opdracht om het afval voor een keer te laten liggen. “Duurzaam bezig zijn is heel abstract maar nu stond er letterlijk iets dat je aan kon raken, heel fysiek.”

Anne Teunissen

GreenOffice

Anne bedacht dit in samenwerking met de Green Office, waar zij als student acht uur in de week werkt. Ze houdt zich bezig met awareness campagnes en de tentoonstelling is er een van. Ze wil op deze manier bij studenten en medewerkers gedragsverandering aanwakkeren. “Ik wil laten zien wat studenten laten slingeren.”

Studenten zijn zich volgens Anne te weinig bewust van dat afval opgeruimd moet worden. Vooral in Xplora is de rommel enorm. “Om een beeld te geven: Toen we de lijstjes aan het neerzetten waren zag ik dat je van al de statiegeldflessen die er lagen, je gewoon een vegetarisch broodje kroket had kunnen halen. En in een naastgelegen lokaal trof ik een complete supermarkt aan. Zoveel!”

Opgeruimd

De afvaltentoonstelling was van korte duur: de houten lijstjes waren eerder verdwenen en het afval was ook opgeruimd. “Waar de lijstjes zijn is een vraag”, stelt Anne. “Het is natuurlijk voor schoonmakers ook een lastig proces als je niet niet kunt schoonmaken en Avans heeft bepaalde voorschriften als het gaat om veiligheid en hygiëne.”

Conclusie

Maar de tentoonstelling heeft Anne wel inzichten gegeven. “Ik concludeer dat er veel zwerfafval wordt geproduceerd door de studenten in Xplora als de schoonmakers niet komen schoonmaken. Dat afval kan eigenlijk heel makkelijk gerecycled worden. Avans heeft de faciliteiten om het juist op te ruimen maar het wordt gewoon niet gedaan.” Buiten Xplora was het een stuk schoner. “Het lijkt erop dat studenten met elkaar in een klaslokaal wel een sociale druk voelen maar dat je in je eentje of met een paar vrienden in Xplora de druk niet voelt.”

Ze hoopt toch dat haar inzet het verschil gaat maken en dat studenten hun afval beter gaan weggooien. “Een klein stapje zetten heeft samen een grote impact. Ik ben voorstander om gedrag op een leuke manier te veranderen in plaats van dat ik overkom als een boze duurzaamheidsgoeroe”, zegt ze. De tentoonstelling wil Anne doorontwikkelen en vervolgens ook openen op Avanslocaties in Tilburg en Den Bosch.