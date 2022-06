Student in het buitenland: Jasper is dolgelukkig, maar mist een frikandel speciaal

Jasper van der Welle, laatstejaarsstudent Chemie in Breda, loopt stage bij een universiteit in de Duitse stad Chemnitz. “Ik heb maar twee jaar Duits gehad op de middelbare school. Het kleine beetje dat ik kende was ook flink weggezakt, maar als je er eenmaal woont, pik je de taal snel op.”

Dat moet ook wel, zegt de student. “Hier spreken alle studenten wel goed Engels, maar de wat oudere medewerkers hebben daar vaak moeite mee”, vertelt Jasper, die nadenkt over de verschillen met Nederland. “Ook is Oost-Duitsland erg traditioneel en ouderwets. Zo kun je op veel plaatsen alleen contant betalen. Dat is wel echt een cultuurverschil.”

Horizon verbreden

Jasper wilde altijd al tijdens zijn studie naar het buitenland. “De hele ervaring: een onbekende omgeving, een andere cultuur en het ontmoeten van nieuwe mensen, daar was ik altijd al nieuwsgierig naar.” Onder andere de coronapandemie gooide roet in het eten. Voor zijn afstudeerstage greep hij daarom zijn laatste kans om tijdens zijn studie naar het buitenland te gaan met beide handen aan en vertrok.

“Als je naar andere plekken gaat dan je gewend bent, verbreedt dat je horizon. Je leert meer van de wereld kennen”, aldus de student. Daarnaast wilde hij zelfstandiger worden, want hij woonde nog bij zijn ouders. Naar het buitenland en voor het eerst uit huis, Jasper omschrijft het als een “heftige overgang”. Om de stap voor hemzelf minder groot te maken, koos hij voor een plek die relatief dichtbij ligt.

Wennen

De ouders van Jasper brachten hem weg met een gehuurd busje vol verhuisspullen. Eenmaal in Chemnitz, richtten ze zijn kamer samen in. De Chemiestudent: “De volgende ochtend vertrokken ze en dan ben je ineens alleen. Dat is wennen, omdat je jezelf moet vermaken. Je kan niet even naar je vrienden of familie toe. Gelukkig heb je op stage elke dag genoeg te doen en leer je vanzelf mensen kennen.”

Uiteindelijk vond de student zijn draai en kon hij genieten van de cultuur. Compleet onverwacht begon hij wel iets te missen: Nederlands eten. “Dan heb ik het niet zozeer over stamppot, maar vooral een frikandel speciaal of een stroopwafel bij de koffie. Dat soort dingen zijn hier echt niet te krijgen. Gelukkig hebben familieleden af en toe nog wat opgestuurd”, vertelt Jasper lachend.

De smaak te pakken

Desondanks had hij deze ervaring niet willen missen. “Als je twijfelt zou ik het zeker doen. Het klinkt als een grote uitdaging en het zal zeker moeilijk zijn in het begin, maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, vliegt de tijd zo voorbij. Dan heb je een hele ervaring die echt wat toevoegt aan je ontwikkeling”, benadrukt Jasper. Als hij dit eerder had geweten, was hij bijvoorbeeld met zijn minor ook naar het buitenland gegaan.

De Chemiestudent blijft nog een paar weken in de Duitse stad. Wanneer hij terug naar Nederland komt, trekt hij weer bij zijn ouders in. Dat is voor hem financieel voordeliger. Daarnaast wil hij meer reizen gaan maken. “Ik heb nog niets in de pijplijn zitten, maar dat komt wel. Eerst maar eens afstuderen en daarna in de zomer van een goede zonvakantie genieten.”