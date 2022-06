In de ijszaak van studentondernemer Kyara zijn 28 ambachtelijke smaken te koop

Kyara (rechts) met haar tweelingbroer Yanick

Samen met haar tweelingbroer runt student Ondernemerschap & Retail Management (ORM) Kyara Beekman ijszaak Twinsz. Met een weekend met dertig graden op komst, is het flink aanpoten voor de twee.

‘’Deze temperaturen zijn helemaal top, al is het hard werken en is té warm eigenlijk ook niet goed. Als het 28 graden is, ligt iedereen overdag het liefst aan het zwembad. Maar ’s avonds is het dan weer intens druk’’, vertelt Kyara op vrijdagochtend. ‘’Van elke van onze 28 smaken maken we drie bakken, die goed zijn voor zestig bolletjes per bak. In een warm weekend verkopen we zo veertig van die bakken.’’



Helemaal blanco

Het runnen van ijszaak Twinsz doet Kyara sinds het begin van de coronapandemie. In haar dorp Berkel-Enschot werd een nieuw winkelcentrum gebouwd, waarin haar ouders een pand hadden. Het dorp zocht naar een bestemming voor het pand en wilde er iets hebben wat van toegevoegde waarde zou zijn. ‘’Ik was net begonnen aan mijn studie ORM in Breda en ging zelf nadenken over wat geschikt zou zijn. Toen bedacht ik me dat er nog geen ijssalon in het dorp zat’’, vertelt de derdejaarsstudent. Zij schreef een plan voor de ijszaak en kreeg uiteindelijk toestemming om de zaak te starten. Dat deed Kyara zonder enige ervaring. ‘’Ik ging er helemaal blanco in, maar ik kom uit een ondernemende familie. Ik dacht: kom maar door, dan zie ik wel.’’

Tweeling

Zoals de naam van de zaak al doet vermoeden, is de Avansstudent samen met haar tweelingbroer Yanick de eigenaar. ‘’Bij ons was het altijd zo dat als je de een wat geeft, de ander ook wat moet krijgen’’, zegt Kyara. Ook was het praktischer om de zaak met z’n tweeën te onderhouden. De zaak valt namelijk onder het vennootschap firma, wat betekent dat minimaal twee personen moeten samenwerken.

Kyara

Ambachtelijk

Twinsz is een ijszaak met 28 smaken in het assortiment. Ook verkopen ze er broodjes, ijskoffie, milkshakes, macarons en cannoli’s. Wat de winkel volgens Kyara typeert, is dat ze ambachtelijk werken. ‘’We maken álles zelf, aan kant-en-klaar doen we niet. Het is onze visie om goede, verse producten te leveren’’, vertelt ze enthousiast. ‘’Ik geef mijn personeel ook altijd mee dat ze de klanten moeten behandelen zoals ze dat zelf zouden willen. Dus als klanten wat langer moeten wachten, krijgen ze een extra toef slagroom. Dat vind ik belangrijk.’’



‘’Veel mensen vragen me wat mijn eigen lievelingssmaak is, maar dat vind ik een lastige. Ik houd wat meer van de ‘bijzondere’ smaken, zoals witte chocolade met gember. Ook verkopen we een smaak die geen enkele andere zaak in Nederland op onze manier verkoopt: Italian macaron. Wat we er precies mee doen verklap ik niet, maar dat is echt een hardloper.’’

De smaak komkommer-citroen-munt bij Twinsz

In een reguliere werkweek is Kyara zo’n drie volle dagen aanwezig in de zaak en haar broer een. Ook hebben ze inmiddels 22 man personeel in dienst. Kyara traint dat personeel, maar is ook zelf in de zaak aanwezig. ‘’Dat gaat prima. Ik haal er veel energie uit. Een ijsje is maar een kleinigheid, maar ik vind het leuk er een beleving van te maken. Het mooiste is als mensen de zaak lachend verlaten. En wat ook niet verkeerd is: ik heb zelf àltijd ijs als ik wil’’, vertelt de derdejaarsstudent, die overigens nog geen grote winst boekt met de zaak. Dat gebeurt volgens haar in de eerste drie tot vijf jaar van ondernemingen maar zelden. ”Maar we doen het goed, we spelen quitte. De kosten en personeel kunnen we betalen, dus dat is mooi.’’

Plannen

Soms is het volgens Kyara ook moeilijk om een eigen onderneming te hebben. Want naast dat ze studeert, combineert ze het ook met haar taken voor studentenvereniging Olof. ‘’Maar het meest moeilijke is het inplannen van personeel. Hoe dat moet weet ik wel, maar het is altijd lastig om in te schatten hoeveel mensen je moet inplannen. Op een dag vol regen is een persoon genoeg, maar vanavond heb je er misschien wel vier nodig. En ik werk met jonge meiden, die het liefst zelf ook naar het strand willen op mooie dagen.’’

@twinsz_ijssalon Wanneer je denkt dat je er een koekje bij krijgt, maaaaar toch net niet. HAHA😅 Genieten jullie ook van dit heerlijke weer? #Twinsz #ambachtelijkijs ♬ Follow up – Andrew Ook op TikTok is Twinsz actief

Hoeveel plezier en energie Kyara ook uit het runnen van de winkel haalt, uitbreiden naar meerdere winkels gaat ze later niet doen. ‘’Eén zaak is prima. Ik wilde iets creëren wat iets toevoegt aan het dorp, en dat is gelukt. Ik wil dit steady houden, er straks misschien iets aan verdienen.’’