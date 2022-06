Jong en oud in contact brengen, dat is het doel van het evenement van kartrekker Thematisch Lerend Netwerk en Avansdocent Maartje Vermeer. Tijdens het event sparren de twee generaties over wat zij van elkaar nodig hebben. Het evenement ontstond in samenwerking met TijdVoorActie, NAC Maatschappelijk, Surplus en ContourDeTwern.