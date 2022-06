‘Studenten, vraag de energietoeslag gewoon aan’

Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten geen energietoeslag. Maar de Landelijke Studentenvakbond adviseert om die toch aan te vragen. Het kan ze mogelijk 800 euro opleveren.

De energietoeslag is bedoeld om mensen met een kleine beurs te helpen met het betalen van de oplopende energierekening. Maar het kabinet heeft gemeenten geadviseerd om studenten deze 800 euro niet te geven, omdat ze als groep, onder meer qua woonsituatie, te divers zouden zijn.

Het leidt tot onbegrip bij de LSVb en ook juristen trekken in twijfel of dat besluit wel standhoudt bij de rechter. Studenten zouden volgens hen als groep niet zomaar uitgesloten kunnen worden.

Zin in hebben

Vraag de toeslag daarom gewoon aan bij je gemeente, adviseert LSVb-voorzitter Ama Boahene de studenten, want pas als het verzoek is afgewezen, kun je uiteindelijk in beroep gaan bij de rechter. “Maar daar moet je als student maar zin in hebben”, geeft ze toe.

De studentenvakbond wil individuele studenten graag te hulp schieten. “Al is het maar één student die een rechtszaak aanspant en gelijk krijgt, dan schept dat een precedent voor anderen”, verwacht ze. Een groepsproces sluit de LSVb ook niet uit. “We zoeken uit of dat kansrijk zou zijn, want we horen al dat studenten daaraan mee willen doen.”

In Groningen hebben ze daar wel oren naar. Een groep van twintig studenten heeft de gemeente alsnog om de toeslag gevraagd, schrijft universiteitsblad UKrant. Als de gemeente dat weigert, overwegen ze een rechtszaak aan te spannen.

Regels buigen

Maar het is nog geen gelopen race, waarschuwt Boahene. “Ik ben bang dat de overheid de regels net wat anders gaat formuleren, waardoor weigeren van de rechter wél mag. Ze kunnen bijvoorbeeld bedenken dat ze niet ‘studenten’ uitsluiten, maar iedereen die op kamers woont of die recht heeft op studiefinanciering.”