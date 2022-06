Studentenprotest op de UvA tegen kabinetsplannen

Illustratie: Elmarye Aaij

Zo’n vijftig studenten zijn vanochtend begonnen aan een sit-in op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. De studenten komen uit het hele land om aandacht te vragen voor de financiële situatie van de ‘pechstudenten’.

De studenten konden rond 10.00 uur zonder problemen naar binnen wandelen. “We hebben nu toestemming van de beveiliging om te beginnen en we gaan langzaam onze aanwezigheid hier opbouwen”, zegt Yasmin Ait Abderrahman, vicevoorzitter FNV Young & United.

De Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United trekken samen op. Ze willen aandacht vragen voor de “karige basisbeurs” en de “ontoereikende compensatie” voor de leenstelselgeneratie.

“Studenten pikken het niet langer”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Dankzij jarenlang actievoeren wordt het leenstelsel afgeschaft, maar waar dit kabinet nu mee komt is nauwelijks een verbetering te noemen.”

Schuldenfabriek

De studenten zijn niet van plan om alleen maar te zitten op de campus. Het Roeterseiland is omgedoopt tot ‘de schuldenfabriek’ en er komen “inspirerende sprekers” langs om colleges te geven over schulden. Het is nog niet bekend hoelang het protest gaat duren.

De sit-in is de “opwarmer” voor de demonstratie van komende zaterdag. Dan trekken naar verwachting zo’n duizend studenten naar De Dam in Amsterdam om tegen de kabinetsplannen te protesteren. De actievoerders op Roeterseiland roepen onderwijsminister Dijkgraaf op om zaterdag met studenten in gesprek te gaan.