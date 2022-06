Studeren en afstuderen: zo beleven eerste- en vierdejaars hun studenttijd op Avans

Daniël, Femke en Daphne

Wij mogen dan wel klaar zijn met het coronavirus, het coronavirus is voorlopig nog niet klaar met ons. Iedere Avansstudent heeft er nog mee te maken. Zo zijn er nog steeds online lessen en zal dit nog geen standaard collegejaar zijn. Hoe vergaat het eerstejaarsstudenten? En de vierdejaarsstudenten die dit jaar hopen af te studeren? Ook daar gaat veel anders dan gebruikelijk. Punt volgt dit studiejaar een groepje van vier studenten en stelt ze in deze eerste aflevering aan je voor.

Femke Nieuwstraten, laatstejaarsstudent Fysiotherapie in Breda

Femke Nieuwstraten, vierdejaarsstudent Fysiotherapie, is aan de laatste loodjes begonnen. Ze heeft net haar scriptie ingeleverd, maar moet nog wel een aantal opdrachten maken. “Er is een last van mijn schouders gevallen, maar helemaal ontspannen ben ik niet. Het is nog afwachten of de scriptie goed genoeg is.”

Het is een lastig gevoel, zegt de student. Ze wil niet te vroeg juichen, maar ze heeft wel vertrouwen in haar werk. Als alles goed uitpakt kan ze op 5 juli haar diploma in ontvangst nemen. Al is het volgens Femke wel een ongelukkige datum. “Mijn broertje heeft dan ook zijn diploma-uitreiking op zijn middelbare school. Dus nu gaat mijn moeder met mijn tante naar mijn uitreiking en mijn vader met mijn oom naar mijn broertje”, aldus de student.

Femke(links) met een vriendin tijdens Koningsdag

Dat vindt Femke jammer, maar ze focust zich nu eerst op het afstuderen. “Ik word er een beetje emo van als ik me bedenk dat ik straks geen student meer ben.” Ondanks de lockdowns en coronastudententijd, kijkt ze er met een fijn gevoel op terug. “Elke keer dat we weer mochten, hebben mijn studiegenoten en ik alles zoveel mogelijk ingehaald. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit zo uitgebreid Koningsdag gevierd”, vertelt de student lachend.

Stage

Afstuderen, scriptie en volop stage lopen. Dat zorgt er wel voor dat Femke heel erg moe is, maar ze is ook tevreden. “Bij mijn stage werk ik samen met een warm en gezellig team. Het onderzoek voor mijn scriptie ging na de lockdown veel beter en nu is dat eindelijk ingeleverd. Begin juni pak ik wel even rust om van alles bij te komen.”

Daphne van de Langenberg, vierdejaarsstudent Accountancy in Den Bosch

Nog twee weken en dan heeft Daphne van de Langenberg, vierdejaarsstudent Accountancy, haar laatste opdracht ingeleverd voor haar afstuderen. Daarmee heeft ze haar doel bereikt. “Ik wilde binnen vier jaar mijn opleiding afronden en het ziet er nu naar uit dat dat wel gaat lukken”, vertelt Daphne met een grote glimlach.

Het was wel pittig, zegt de student. De afstudeerstress had niet veel langer moeten duren. Daphne: “Op het einde teerde ik wel echt op mijn reserves. Ik heb het afgelopen half jaar geen vakantie gehad. Het was volop bikkelen op stage, voor je tentamens en bij de afstudeeropdrachten.”

De Accountancystudent heeft nog één opdracht te gaan voor haar afstuderen en kan ze weer ademhalen. “Nu heb ik veel leuke dingen met vrienden gepland staan, zo ga ik drie dagen naar Disneyland. Daar heb ik echt heel veel zin in.” Ook verheugd Daphne zich om een laatste keer zes weken vakantie te hebben.

Gek idee

Maar na de vakantie begint het werkende leven, want Daphne is op haar stageplek aangenomen. Dat is voor de nu nog student een gek idee. “Ik krijg er wel een beetje stress van. Ik ben de enige van mijn vriendengroep die fulltime gaat werken, dus ben ik wel benieuwd hoe dat gaat zijn en wat ik ervan ga vinden. Het is spannend”, aldus de 21-jarige student.

Daniël Gouw, eerstejaarsstudent Accountancy Breda