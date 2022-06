Studieschulden: wat betaal ik als de rente stijgt?

Afbeelding ter illustratie.

Een rekensommetje dat je liever niet maakt: als de rente stijgt, hoeveel moet je dan betalen voor je studieschuld? En ook niet onbelangrijk: hoe zit het als je later weinig gaat verdienen?

Studenten betalen nu helemaal geen rente over hun studieschuld. Sommigen weten niet eens dat het vroeger anders was. Maar de rente gaat weer stijgen, en de vraag is vooral: hoeveel last ga je ervan krijgen? Dat hangt van je schuld en inkomen af.

Hoe werkt rente ook alweer?

Geld lenen kost geld. Als je honderd euro leent tegen 1 procent rente en niets aflost, dan is je schuld na een jaar 101 euro.

Maar studieschulden moet je aflossen.

Vroeger kreeg je daar 15 jaar de tijd voor, maar sinds de invoering van het leenstelsel is dat 35 jaar. Er komt rente bij zolang je nog een schuld hebt.

Wat betaal je dan terug, alles bij elkaar?

Dat ligt dus aan de rente. Bij 0 procent rente betaal je alleen maar terug wat je hebt geleend. Bij 4 procent betaal je in de loop der jaren bijna het dubbele terug. Hieronder zie je hoe dit gaat met studieschulden van 20 duizend, 40 duizend en 60 duizend euro.

In 35 jaar, zonder rekening te houden met draagkracht, aanloopfase en pauzejaren.

Wat worden de maandlasten?

Stel, je hebt 20 duizend euro studieschuld en je lost in 35 jaar af. Bij 0 procent rente is je maandbedrag 48 euro. Bij een rente van 2 procent wordt dat 66 euro.

Oei, dat kan hard gaan.

Bij 4 procent stijgt het naar 88 euro per maand, en bij 5 procent…

Hou op, dat kan ik toch niet betalen?

Goed punt. Wie niet genoeg verdient, hoeft niet alles af te lossen. Je betaalt ‘naar draagkracht’.

Sympathiek. Geef dáár eens een voorbeeld van.

We doen alsof je je hele leven single bent, geen kinderen krijgt en 40 duizend euro per jaar verdient. Via de rekenhulp van DUO kun je je maximale maandbedrag bekijken. Dat is 61,89 euro. In 35 jaar tijd betaal je dan 26 duizend euro. Alle schuld en rente boven dat bedrag wordt kwijtgescholden.

Maar ik wil meer verdienen.

Met een inkomen van 60 duizend euro betaal je hooguit 128,56 euro per maand. Dan betaal je in 35 jaar maximaal 54 duizend euro. Op die manier kun je bekijken hoeveel last je krijgt van de rentestijging.

En ik wil een partner en kinderen.

Twee partners betekent twee inkomens en twee studieschulden. Het kan zijn dat jij straks de schuld van je partner moet aflossen, of andersom. Jullie ‘draagkracht’ verandert ook en misschien hebben jullie te maken met verschillende terugbetaalregels.

Hoe berekent DUO mijn draagkracht eigenlijk?

Wie het minimumloon verdient, hoeft niets terug te betalen. Ben je single en heb je geen kinderen? Dan betaal je hooguit 4 procent van je inkomen boven het minimumloon. Heb je een partner of kinderen, dan hoef je pas te betalen bij een (gezamenlijk) inkomen boven 143 procent van het minimumloon. Deze regels gelden vanaf 2018.

Hoe hoog is het minimumloon nu?

Voor mensen van 21 jaar en ouder is dat 1.756 euro per maand. 143 procent daarvan is 2.600 euro. Door de jaren heen kan het natuurlijk variëren.

En blijft mijn rente 35 jaar lang hetzelfde?

Nee, DUO zet de rente op studieschulden voor oud-studenten vijf jaar vast. Dus elke 5 jaar kan jouw rente stijgen of dalen. En tijdens je studie kan de rente elk jaar wijzigen.

Ik wil zelf gaan rekenen!

Bij DUO staat dus een rekenhulp op de website voor een schatting van je maandbedrag. Hoe je rente op rente berekent, kun je op allerlei websites vinden, bijvoorbeeld hier.