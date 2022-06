TikTok-account brengt Bredase studenten samen

V.l.n.r. Fauve Maas, Nikita Hertog, Dirk van Kronenburg en Emma Baardse

Hoe ga je eenzaamheid onder studenten in Breda tegen? Daarmee gingen Emma Baardse, Nikita Hertog, Dirk van Kronenburg en Fauve Maas, tweedejaarsstudenten Mens en Techniek, aan de slag. TikTok bleek een schot in de roos. “Onze tweede video ging viral.”

De studenten spreken uit ervaring. Tijdens de coronapandemie en de bijbehorende lockdowns voelden zij zich ook regelmatig eenzaam. Nikita: “Ik woonde op kamers, maar kwam niet op school. Vaak zat ik alleen op mijn kamer.” Fauve woonde in België en kon niks omdat de grenzen dicht waren. “Als ik al naar school ging, was dat maar één keer per week. Dat gevoel van eenzaamheid gun in niemand.”

Veel studenten hebben moeite met contact leggen en voelen zich daardoor eenzaam, weet Fauve. “Wij zijn makkelijke praters.” Nikita vult aan: “Maar het is alsnog moeilijk om die connectie te maken.” Doel van het project, dat ze uitvoerden voor het Urban Living Lab, was een stap zetten in het tegengaan van die eenzaamheid. De studenten deden literatuuronderzoek en onderzochten verschillende opties, zoals de inzet van domotica en het gebruik van social media.

Kansen

“Uit ons onderzoek bleek dat social media kan zorgen voor eenzaamheid, maar het biedt ook kansen bij het leggen van contact”, vertelt Emma. Bovendien past het bij de doelgroep, de meeste studenten zitten al op social media.

De studenten begonnen het TikTok-account @breda.student en hun tweede video ging viral: hij is inmiddels ruim dertienduizend keer bekeken. “TikTok heeft een For You page, dat zorgt ervoor dat video’s bij iedereen terecht kunnen komen en dat vergroot de kans op een groot bereik”, zegt Emma. Het woord eenzaamheid gebruiken ze bewust niet op TikTok. “Dat is zo negatief.” (Lees verder onder de video)

Drempel

De studenten die reageerden op de TikTok zijn samengebracht in een groepschat in WhatsApp en een in Snapchat. “En er zijn er nog zo’n honderd die nog in een groepschat willen”, zegt Fauve. Die maken ze bewust niet te groot, “want dat maakt de drempel om te reageren te hoog”, zegt Nikita. Zelf zitten ze nog in de chats om mee te lezen en af en toe kletsen ze ook mee.

“Op Snapchat praten zo’n twintig studenten vooral over alledaagse dingen: over wat ze aan het doen zijn, feestjes en studeren, maar ze leggen elkaar ook dilemma’s voor en vragen om advies”, vertelt Emma. “Die studenten zijn echt hecht aan het worden.”

Oprechte interesse

Ze zien ook dat jongeren met dezelfde interesses, zoals motorrijden, elkaar vinden. Emma: “Nu was iedereen nog druk met tentamens, maar ik weet zeker dat er studenten gaan afspreken.” Fauve vult aan: “Aan alles merk je dat ze elkaar echt willen zien. Er is oprechte interesse.”

Hoewel hun project is afgerond, hebben de studenten afgesproken om het TikTok-account deze zomer nog te onderhouden. Daarna kan een andere groep het overnemen. Het heeft ze best wat tijd gekost. Vooral in het begin waren ze in de avonduren druk met het beantwoorden van berichten. “Tot de late uurtjes zaten we op TikTok”, zegt Emma. “Dat was intens”, vindt Nikita.

Eigenwijs

Wat ze niet verwacht hadden, was dat er zoveel jongens reageerden. “Het is echt fiftyfifty. Jongens zitten dus ook op TikTok. Het zijn vooral meisjes die ze maken”, meent Emma. Hun opdrachtgevers hadden er van tevoren een hard hoofd in dat ze op deze manier studenten konden bereiken. Fauve: “Ze hadden er niet echt vertrouwen in, maar wij hebben ons eigen pad gevolgd.” Nikita: “We zijn eigenwijs geweest, maar het resultaat laat zien dat dat goed was.”