Àmber van de Ven wint De Vaan-prijs

Àmber van de Ven met haar prijs

Àmber van de Ven, pas afgestudeerd bij Communication & Multimedia Design in Den Bosch, heeft de De Vaan-prijs gewonnen. Die award reikt de academie jaarlijks uit aan de beste afstudeerproductie. Amber won de prijs om haar project Hoor de stilte in ons. Ze ontving ‘m gisteren tijdens haar diploma-uitreiking.

Hoor de stilte in ons staat in het teken van eenzaamheid. Het was nooit haar intentie om rondom dat thema iets te werken, maar haar onderzoek kwam telkens maar op dit onderwerp uit. Ze noemt het een veelbesproken onderwerp, maar tegelijkertijd omgeven door onbegrip en onduidelijkheden.



Sympathieke manier

”Amber weet op een poëtische wijze de bezoeker hun eigen stilte te laten ontdekken. Met haar project levert Amber diverse media-uitingen op die gezamenlijk en individueel hun eigen verhaal vertellen; wat is eenzaamheid, en hoe moeten we het daar over hebben?”, valt te lezen in het juryrapport. ”Àmber maakt het maar project iets heel mooi zichtbaar en gaat op een sympathieke manier het gesprek aan met ouderen. Ook spreekt ze veel met anderen, waaronder leeftijdsgenoten, en heeft ze zichzelf in dit project niet gespaard.”



”Haar installatie weet daadwerkelijk mensen te laten spreken over dit onderwerp. Dit wordt nog verder bevestigd door het feit dat Àmbers installatie op meerdere plekken heeft mogen staan, waaronder de bibliotheek in Den Bosch en Art Oisterwijk.”