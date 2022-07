Bouwstudenten halen met trots diploma op: ‘Nu moet ik serieuzer worden’

De groep studenten van de Academie Bouw en Infra ontving hun diploma in het Tilburgse T-Huis.

Strak in pak, jurk of net wat ze comfortabel vonden zitten: studenten van de Academie voor Bouw en Infra haalden woensdagmiddag hun diploma op. Dat deden ze in het Tilburgse T-Huis, in de aanwezigheid van hun ouders, familie en andere bekenden.

Eigenlijk hebben studenten van de Academie voor Bouw en Infra hun diploma-uitreiking altijd in het voetbalstadion van Willem II. Die ging dit jaar niet door vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus en de -maatregelen, die het lange tijd niet toelieten in grote groepen bijeen te komen. Daarom kozen ze er bij de bouwacademie dit jaar voor om de diploma’s in kleinere groepen uit te reiken.

Collegegeld

De pas afgestudeerden kregen uit handen van docenten Ande van Bokhoven en Marc van Dun hun diploma. “Heel fijn dat ik ‘m heb. Ik heb een half jaar langer over mijn studie gedaan omdat ik één vak maar niet haalde en was bang dat het me ook deze keer niet zou lukken. Gelukkig lukte dat wel”, zegt Sander Brust. “Ik had echt geen zin om nog meer collegegeld te betalen. En studeren in de vakantie zag ik ook niet zitten.”

Sander

Praktisch bezig

De Bouwkunde-alumnus – die ook nog zijn propedeuse in ontvangst nam omdat dat er de afgelopen jaren telkens maar niet van kwam – kijkt terug op een leuke tijd bij Avans. Dat komt door zijn studiegenoten en omdat hij tijdens zijn opleiding praktisch bezig was. “Het is een van de weinige studies waarin je echt iets maakt. Je bent continu bezig met ontwerpen, dat vind ik leuk”, aldus Sander.

Dankzij zijn studie vond hij een baan als tekenaar bij een architectenbureau. “In het tweede jaar kwam ik daar terecht via een meeloopdag van school. Een tijd later vroegen ze of ik er wilde komen werken.” Nu Sander zijn diploma in ontvangst genomen heeft, voelt het toch best gek om klaar te zijn. “Avans was prima, maar ik heb ook veel zin om te gaan werken. Nu moet ik wel wat serieuzer worden”, zegt hij.

Opa

Wat verderop aan een tafeltje in het restaurant in het Spoorpark, zit Jay Bastiaensen met zijn familie en vriendin. Ook hij is blij met zijn diploma, al voelt het wel dubbel. Twee dagen voor hij zijn verdediging had, overleed zijn opa. “Direct na mijn verdediging moest ik naar het uitvaartcentrum om de uitvaart te regelen. Als je mag verdedigen, weet je dat je eigenlijk al geslaagd bent. Dat is fijn, want met mijn gedachtes was ik er niet bij”, vertelt de nu oud-student Vastgoed. “Na afloop gingen mijn studiegenoten borrelen op het terras. Maar daar had ik geen zin in.”

Jay

Het liefst had hij het felbegeerde papiertje opgehaald onder toeziend oog van zijn opa. “Ik geniet er wel van, maar ben niet echt in feeststemming”, zegt hij. Wel heeft Jay leuke herinneringen aan zijn tijd op Avans. Hij benoemt de betrokken docenten, excursies en zijn stage op een vakantiepark. Daar mocht hij, anders dan veel studiegenoten in coronatijd, werken op locatie. “Ik kon er veel doen op het gebied van vastgoed, maar ook een hoop andere dingen. Een beetje rondkarren in een golfkar bijvoorbeeld”, vertelt hij lachend.

Nadat Jay in september op vakantie is geweest, gaat hij op banenjacht. Al maakt hij zich daar geen zorgen over. “Er zijn genoeg banen in mijn werkveld, gelukkig!”

Gek

Tussen het uitreiken van de diploma’s door was er gelegenheid om wat te drinken aan de bar en om bij te praten. Daarna volgde nog een groepsfoto, buiten tussen de planten in de zon. “Best gek om hier zo te staan. Vier jaar lang richt je je leven in rond je studie en hield je er rekening mee, en nu is het klaar”, zegt Julot Verstraeten met haar diploma Bouwkunde in de hand.



Mannetje staan

Julot hoeft, anders dan Jay, niet meer te solliciteren, want ze werkt al als junior projectontwikkelaar bij Van Agtmaal. Daar zit ze volgens haarzelf in een ‘typische mannenwereld’, waar ze best even aan moest wennen. “Ik moest leren om mijn mannetje te staan, maar dat ging me goed af en ik vind het heel leuk.”

Julot

Wat ze ook leuk vond, was haar tijd op Avans. Natuurlijk de feestjes, die waren er genoeg, maar ook het feit dat de opleiding heel divers was. “Je kwam samen met studenten van verschillende opleidingen en leerde van elkaar. Het onderlinge contact was goed. En er was fijne begeleiding”, zegt Julot. Last van afstudeerstress had ze niet echt, het ging haar allemaal goed af. “Je kan best zeggen dat ik freewheelend naar mijn diploma ben gegaan. Ik had al snel door dat het me wel zou lukken om af te studeren. Mijn feedback was telkens goed. Avans was een fijne plek.”