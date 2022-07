Deze afgestudeerden zijn de winnaars van de Werkveldprijs van Communicatie

De winnaars van de Werkveldprijs 2022: (v.l.nr.) Rowan Swets, Floor van der Woude en Coert van Opstal. Foto’s: Shimin Chen

Drie pas afgestudeerden van de opleiding Communicatie kregen afgelopen donderdag niet alleen hun diploma uitgereikt, maar ook de Werkveldprijs 2022. Die is voor afstudeerders die met hun aanpak indruk maakten in de praktijk.

Rowan Swets won toegang tot PubCom, het najaarscongres van Logeion, beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Ze studeerde af bij afvalverwerker Renewi. “Een goede communicatie-professional onderscheidt zich door het vermogen om met elke doelgroep te kunnen communiceren. En dat was te lezen bij Rowan. Van de koetjes en kalfjes gaat ze moeiteloos over op de inhoud én ze neemt haar gesprekspartner mee in het verhaal. Iemand die dit op zo’n leeftijd en met deze werkervaring al zo goed doet, is oprecht een communicatietalent!”, is te lezen in de toelichting van de jury.

De pas afgestudeerde Floor van der Woude is de winnaar van een personal branding & development dag met BOOM Strategie, een bureau voor strategie en communicatie in Breda. Ze deed voor haar afstudeerstage onderzoek in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Floor wordt geroemd om haar verbindend vermogen, en haar oplossing voldeed aan de behoeften van het management, maar werd vooral ook gedragen door het team”, schrijft de jury.

Ook Coert van Opstal nam een prijs mee naar huis: een communicatie carrière coachingslunch van Talk About. Hij studeerde af bij Cementbouw Recycling en onderzocht daar welke identiteitsaspecten belangrijk zijn voor de organisatie. Zijn advies is beloond met een 10. De jury: “Coert had een zeer complexe opdracht voor een lastige doelgroep. Maar heeft deze op bijzonder effectieve, originele manier aangepakt en daarmee zelfs de branche verder geholpen! Een verdiende winnaar.”