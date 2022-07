Dit zijn de beste afstudeerders van St. Joost School of Art & Design

Lotte Meeuse (links) en Sophie Engels (rechts). Foto Sophie via: Annemée Dijk

De prijzen voor beste afstudeerders bij St. Joost School of Art & Design zijn uitgereikt. De pas afgestudeerde Sophie Engels heeft de St. Joostpenning gewonnen in Breda, Lotte Meeuse de Lucasprijs in Den Bosch. Beide studenten hebben onder andere een geldbedrag van 2500 euro gewonnen.

De prijzen voor beste afstudeerders worden jaarlijks uitgereikt door de gemeente Den Bosch en Breda. Daar gaat eerst een juryproces aan vooraf.

Sophie studeerde vorige week af bij de opleiding Art & Research in Breda met het project No Mans Land. Een vakjury prijst de winnares van de St. Joostpenning om haar ontwikkeling vanuit de fotografie tot een kunstenaar die nieuwe wegen bewandelt op de grens van sculpturaal werken, performance en documentair engagement. “Het werk van Sophie is integer, eigenzinnig en goed ingepast in de ruimte. De beelden die je ziet maken je nieuwsgierig en de maker nodigt je uit om zelf deel te nemen en onderdeel te worden van het werk”, is te lezen in het juryrapport. ”Zodra je die stap neemt en aandachtig luistert, word je deelgenoot van verhalen met een actuele thematiek over beeldvorming en vrouw zijn. Pure en persoonlijke ervaringen die je aanzetten om niet te oordelen maar wel anders te kijken en na te denken.”

Sophie Engels. Foto via: Annemée Dijk

Den Bosch

Ook in Den Bosch werd een prijs uitgereikt voor de beste afstudeerder van de kunstacademie. Die ging dit jaar naar Lotte Meeuse, student New Design & Attitudes. Met haar productie Hypersaline deed ze onderzoek naar de manier waarop afvalzout kan worden omgezet naar duurzaam bouwmateriaal.

Lotte Meeuse

De jury prees haar voor haar productie die sociale impact heeft, haar overtuigende presentatie en het feit dat ze internationale contacten leggen bij de totstandkoming van haar werk. ”Lotte kijkt met een toegewijd oog naar de wereld en hoe we die duurzamer kunnen maken door zout toe te passen. Dat is een natuurlijk materiaal dat aan de ene kant ons milieu bedreigt, maar aan de andere kant een oplossing kan zijn”, valt te lezen in het juryrapport.



Het werk van beide studenten is te zien tijdens de Now Show in Breda en Den Bosch. Die duurt nog tot en met zondag.