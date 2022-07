Energietoeslag: Tweede Kamer laat studenten in de kou staan

Illustratie: Joris Habraken

Studenten hoeven geen gewone energietoeslag te krijgen, vindt de Tweede Kamer, maar in noodgevallen moeten ze wel bij hun gemeenten terechtkunnen. Dat is de uitkomst van de stemmingen gisteravond.

De stijgende kosten van gas en elektriciteit zorgen voor verhitte debatten in de Tweede Kamer en het lot van studenten speelt daar ook een rol in. Met name oppositiepartijen vinden het moeilijk te aanvaarden dat studenten buiten de boot vallen.

Gistermiddag stuurde Carola Schouten opnieuw een brief naar de Tweede Kamer, waarin ze onder meer uitlegt dat studenten echt niet voor de gewone energietoeslag in aanmerking moeten komen en dat er ook geen andere oplossing is.

Zou je bijvoorbeeld via studiefinancier DUO een toeslag kunnen uitkeren aan alle uitwonende studenten? Nee, zegt Schouten, want DUO heeft het al druk genoeg met de komst van de nieuwe basisbeurs. Dit kan er niet bij.

Kleinbehuisd

De minister vindt het ook niet nodig. Het verschilt nogal waar je woont: in een heel huis of op een klein kamertje. De meeste studenten zijn kleinbehuisd, stelt ze, en dat zou moeten betekenen dat ze minder energie verbruiken.

“Als een student toch door de gestegen energiekosten in een schrijnende situatie terecht is gekomen, kan hij wel een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand”, stelt Schouten, “waarbij de hoogte van het inkomen en de hoogte van de kosten worden betrokken.”

De hoogst mogelijke lening bij DUO telt mee als inkomen, ook al moet je die lening later weer terugbetalen. Daar wil de Tweede Kamer iets aan doen. Met steun van regeringspartijen D66 en CDA is een PvdA-motie aangenomen. Daarin staat dat studenten op een laagdrempelige manier bij hun gemeenten terecht moeten kunnen. Bovendien zouden regering en gemeenten moeten voorkomen dat studenten maximaal moeten lenen voordat ze hulp krijgen.

Fermere moties over studenten en de energietoeslag zijn weggestemd. De Landelijke Studentenvakbond noemt het “ontzettend onrechtvaardig”. Voorzitter Joram van Velzen: “Voor iedereen zijn de energieprijzen gestegen, maar studenten worden als enigen uitgesloten van de toeslag.”

Vinger aan de pols

De gemeenten voorzien problemen als studenten massaal in beroep gaan tegen de beslissing om hun geen energietoeslag te geven, waarschuwden ze deze week. Dan kan het hele proces weleens vastlopen. Ze wilden dat het kabinet een oplossing zou zoeken.

Dat gaat er dus voorlopig niet van komen. Volgens de aangenomen PvdA-motie moeten gemeenten echter wel rekening houden met studenten. Het Rijk zou in de gaten moeten houden of de studentensteden dan niet in de problemen komen met hun budget.

Dat vindt minister Schouten zelf ook. Ze heeft met de vereniging van gemeenten afgesproken “dat we voortdurend vinger aan de pols houden” hoeveel studenten in de knel komen en een beroep doen op de bijzondere bijstand.