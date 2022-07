‘Geef uitwonende student energietoeslag van 250 euro’

Via: Tweede Kamer

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden het onverteerbaar dat studenten de energietoeslag mislopen. Ze willen op zijn minst een toeslag van 250 euro voor degenen die niet meer bij hun ouders wonen.

De prijzen voor gas en elektriciteit zijn nog altijd extreem hoog. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Minister Carola Schouten van Armoedebestrijding kreeg veel kritische vragen over het advies aan gemeenten om studenten geen energietoeslag van 800 euro te geven.

Zij herhaalde nog maar eens dat de woonsituatie van studenten zo divers is dat een landelijke steunmaatregel voor álle studenten niet mogelijk is. Wie daardoor in de problemen komt, kan een beroep doen op de gemeentelijke individuele bijstand.

Onbetaalbaar

Maar dat is nog niet zo eenvoudig, zei Kamerlid Kathmann van de PvdA. En voor steden met veel studenten is het bovendien onbetaalbaar. “Moeten die dan maar gaan bezuinigen op de jeugdzorg?” Net als andere oppositiepartijen denkt ze dat het uitsluiten van studenten als groep onrechtmatig is en geen stand zal houden voor de rechter.

Er werden verschillende moties ingediend, waarover de Tweede Kamer volgende week stemt. Minister Schouten ontraadde ze allemaal. De meeste handtekeningen stonden onder de motie van Kamerlid Omtzigt. Die vraagt de regering “ook studenten mee te nemen in de plannen, bijvoorbeeld door een bedrag van 250 euro voor uitwonende studenten (mbo, hbo wo) beschikbaar te stellen”.

Niet eerst maximaal lenen

D66-Kamerlid Podt diende een eigen motie in. Zij riep de regering op om te kijken of studentensteden wel voldoende budget hebben voor het toekennen van individuele bijstand. Bovendien zouden deze gemeenten niet van studenten moeten eisen dat ze eerst maximaal lenen bij DUO voordat ze in aanmerking komen voor bijstand. “Anders denk ik dat in de praktijk geen enkele student hiervoor in aanmerking komt. En volgens mij was dat niet wat wij met elkaar wilden”, zei Podt.

Maar minister Schouten ontraadde ook deze motie. Volgens haar werkt het nu eenmaal zo in de bijstand dat het bedrag dat studenten kunnen lenen wordt opgeteld bij hun overige inkomsten. “Als studenten ook op een andere manier geld kunnen krijgen – nou ja, ze krijgen het niet, maar lenen het – dan moeten ze dat eerst doen. Dat wordt opgeteld bij het inkomen, bijvoorbeeld wanneer je kijkt of je in aanmerking komt voor de energietoeslag.”

Overigens zijn er ook gemeenten waar studenten wél een energietoeslag kunnen aanvragen. Den Haag en Delft zijn daar voorbeelden van. Voorwaarde is dat zij een eigen energieaansluiting hebben en de rekening zelf betalen.

Volgende week stemt de Tweede Kamer over de moties.