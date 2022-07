Jascha Huisman wint Paul van ’t Hullenaarprijs

Jascha Huisman krijgt de prijs van oud-docent Paul van ’t Hullenaar. Foto: Shimin Chen

“Een student die niet volgens de regels speelt of liever gezegd de regels net zo ver oprekt totdat er een nieuw vergezicht oprijst met andere wetten en nieuwe perspectieven.” Zo wordt de pas afgestudeerde Jascha Huisman omschreven. Hij kreeg donderdagmiddag de Paul van ’t Hullenaarprijs uitgereikt.

Niets dan lof voor de winnaar. Onlangs studeerde hij af en kreeg een 10 voor zijn afstudeerwerk, de installatie Cloud Odyssee. “Zo iemand die je bij het invullen van de beoordelingsformulieren doet inzien dat die beoordelingscriteria soms niet voldoen en eigenlijk ook maar zijn opgeschreven om iets concreets op papier te hebben staan”, is te lezen in het juryrapport.

Foto: Shimin Chen

“Jascha Huisman belichaamt alles waar de prijs in zijn geest voor staat. Onberispelijk vakmanschap, een visionair auteur van inhoudelijk en technisch hoogcomplex, prikkelend maatschappijkritisch en poëtisch werk dat alleen kan worden gemaakt indien iemand extreem gevoelig is en uiterst extern gericht, met oog voor het maatschappelijk discours en de eigen community. Een student met werk dat visionair kan zijn voor anderen in het vakgebied.”

Geestelijk vader

De Paul van ’t Hullenaarprijs is vernoemd naar de gepensioneerde docent Paul van ’t Hullenaar. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van de Bredase opleiding CMD. Tijdens de diploma-uitreiking van CMD, donderdagmiddag in de Grote Kerk in Breda, nam de winnaar de prijs in ontvangst.