Onderwijskeurmeester NVAO krijgt nieuwe voorzitter

Na ruim een jaar vertrekt voorzitter Sander van den Eijnden bij onderwijskeurmeester NVAO. Zijn opvolger wordt Arnold Jonk, bestuurder in het Amsterdamse basisonderwijs.

Van den Eijnden kwam van de Hogeschool Leiden en begon op 1 september vorig jaar bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt. Zonder goedkeuring van de NVAO mogen hbo- en wo-opleidingen geen diploma’s verstrekken.

Arnold Jonk

“Als je een enorme ideeënrijkdom of bestuursdrift hebt, dan kom je als voorzitter van de NVAO wat minder tot je recht”, zei Van den Eijnden afgelopen februari in een interview met het HOP. “Je zoekt hier de balans tussen daadkracht waar het moet en terughoudendheid waar dat gepast is. In die fase van mijn leven bevind ik mij. Ik heb nu veertig jaar voltijds gewerkt; het leiden van een hogeschool is elke dag een hele klus. Dit biedt mij meer ruimte in mijn persoonlijke leven.”

Hij had getekend voor een termijn van twee jaar, maar gaat per 1 oktober weg. Hij heeft zijn pensioen naar voren gehaald, zegt een woordvoerder van de NVAO, en het was nooit de bedoeling dat hij lang zou blijven.

Volgens zijn collega’s heeft Van den Eijnden bijgedragen aan “het herstel van rust in de organisatie”, staat in het bericht op de website. Ook heeft de samenwerking met Vlaanderen door hem “een nieuwe impuls gekregen”.

Opvolger

Opvolger Arnold Jonk is sinds 2018 bestuurder in het Amsterdamse basisonderwijs bij ‘Samen tussen Amstel en IJ’. Voordien werkte hij onder meer bij de Onderwijsinspectie als hoofdinspecteur voor het primair onderwijs. Ook was hij directeur Kennis bij het ministerie van Onderwijs.

In de twitter-bio van Arnold Jonk staat onder meer dat hij boeken leest, republikein is en graag naar Prince luistert. Maar hij speelt ook de game Rocket League en is fan van voetballers Hakim Ziyech en Dušan Tadić.

Van den Eijnden prijst de keuze voor Jonk. “Arnold heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als bestuurder binnen het Amsterdamse onderwijs”, staat in het bericht. “Wij denken met hem een uitstekende voorzitter te krijgen. Ook zijn ervaring bij de Inspectie en OCW is zeer nuttig.”

Eén is genoeg

In het dagelijks NVAO-bestuur zaten voorheen vier leden, inclusief de voorzitter: twee Nederlanders en twee Vlamingen. Van den Eijnden meent dat je per land maar één dagelijks bestuurder nodig hebt, zegt de woordvoerder, dus er komt geen opvolger meer voor de eerder vertrokken Nederlandse bestuurder Anneke Luijten-Lub. In de toekomst zal er ook nog maar één Vlaming in het dagelijks bestuur zitten.