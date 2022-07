Ook studenten willen goed openbaar vervoer

Organisaties voor scholieren en studenten zijn een petitie gestart voor het openbaar vervoer. “Iedereen in Nederland moet naar school of college kunnen komen zonder zich zorgen te maken of er wel genoeg bussen of treinen rijden.”

De Landelijke Studentenvakbond komt samen met het JOB (voor mbo’ers) en het LAKS (voor scholieren) springen in de bres voor het openbaar vervoer. Als er buslijnen en haltes verdwijnen, maakt dat het onderwijs minder toegankelijk, stellen ze.

Minder reizigers

Vorige maand waarschuwden allerlei organisaties voor een kaalslag in het ov. In coronatijd is het aantal reizigers sterk gedaald, dus de vervoersbedrijven hadden veel minder inkomsten. De vraag is hoeveel reizigers straks weer in de bus en trein stappen.

De overheid hield in de coronacrisis met financiële steun een groot deel van het netwerk overeind. Voor volgend jaar is minder steun beschikbaar: 150 miljoen euro. De vervoersbedrijven zouden echter 500 miljoen euro nodig hebben en overwegen nu te schrappen in de dienstregeling.

Misschien gaan de bussen van studenten en scholieren minder rijden of moeten ze een uur op school blijven wachten als hun onderwijs afgelopen is, staat in de petitie. Wie geen recht meer heeft op een ov-studentenkaart gaat bovendien meer betalen voor ritten. Scholieren hebben sowieso geen gratis ov-kaart.

Regio

De klappen zullen vooral buiten de Randstad vallen, vermoedt LSVb-voorzitter Joram van Velzen. Daar zijn studenten en leerlingen een stuk afhankelijker van het openbaar vervoer, zegt hij.