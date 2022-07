Avans viert zomervakantie! Punt gaat er ook even tussenuit

foto: Pixabay

Het collegejaar zit er zo goed als op, wat betekent dat de zomervakantie op ons wacht. Ook de redactie van Punt zoekt de zon op. Tussen 18 juli en 28 augustus verschijnt er geen nieuws op de website en de socials.

Geopende gebouwen

Tijdens de vakantie sluit Avans de meeste gebouwen. Mocht je in die tijd toch willen studeren of werken op Avans dan kan dat op drie locaties. In ’s-Hertogenbosch kun je van 18 juli t/m 31 juli terecht op het Stationsplein van 8.00 uur tot 16.30 uur. Vanaf 1 t/m 14 augustus is het Hervenplein open van 8.00 uur tot 16.30 uur. In Breda kun je van 18 juli t/m 14 augustus naar binnen aan de Lovensdijkstraat die open is van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Tot slot wensen wij jullie een fijne vakantie en wij zijn er weer op maandag 29 augustus!