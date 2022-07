Uitslag tussentijdse AMR-verkiezingen

De uitslag van de tussentijdse verkiezingen voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) zijn bekend. De vier studenten met de meeste stemmen gaan vanaf september in de raad zitten, de overige vijf komen op de reservelijst.

De studenten die direct vanaf het nieuwe collegejaar in de AMR komen zijn Assala Driouichi, Luke Govers, German Bosch en Pleun van Trier. Die studeren Chemie, Technische Bedrijfskunde, Communication & Multimedia Design en Bestuurskunde/Overheidsmanagement.

De vijf anderen komen op de reservelijst. Dat zijn Sjoerd van der Sluijs, Romy Labarile, Melanie Rijnvos, Rebecca Levy en Melvin van der Looij. Als er voor het einde van de zittingsperiode een zetel vrijkomt, benadert het Centrum voor Medezeggenschap deze kandidaten met de vraag of ze interesse hebben een plek in te nemen.



In totaal werd er op 30 juni en 1 juli 803 keer gestemd op de kandidaten.