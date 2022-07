Universiteit Maastricht krijgt losgeld terug met winst

Universiteit Maastricht | Foto: Philip Driessen

In Oekraïne is een deel van het losgeld teruggevonden dat de Universiteit Maastricht in 2019 aan cybercriminelen heeft betaald. De universiteit gaat nu geld terugkrijgen – met winst.

Hackers hadden in december 2019 de Maastrichtse systemen gegijzeld en eisten twee ton losgeld. De universiteit heeft dat bedrag in bitcoins betaald om studenten, wetenschappers en medewerkers weer toegang te verschaffen tot hun gegevens.

Een speurtocht van de politie en het Openbaar Ministerie leidde in 2021 naar een ‘wallet’ in Oekraïne. Lokale autoriteiten hebben deze wallet met 40 duizend euro aan bitcoins in beslag genomen. Maar de koers is inmiddels gestegen en daardoor zijn de digitale munten inmiddels 500 duizend euro waard.

Schade groter

Maastricht maakt dus winst op het losgeld, maar volgens de universiteit kun je het geen winst noemen: de totale schade van de hack was groter. Als de universiteit het geld eenmaal heeft, gaat het naar een fonds ten behoeve van ‘studenten in nood’.

Dit jaar heeft Maastricht een kunstwerk van Richard Vijgen opgehangen ter herinnering aan de hack: Eternal blue, vernoemd naar de gebruikte inbraaksoftware. Een soort blauwe globe met lichtjes verbeeldt de hackpogingen die de universiteit moet afslaan, zo’n tienduizend per dag.

De Volkskrant heeft een reconstructie van de opsporing gemaakt. De zoektocht was moeizaam en tijdrovend, staat daarin. De daders zijn niet gevonden.

Ontsnapt

Door het onderzoek, waar Maastricht aan meewerkte, zijn twee andere Nederlandse universiteiten aan een gijzeling ontsnapt. De hackers waren al binnengedrongen, maar hadden de gijzelsoftware nog niet verspreid.