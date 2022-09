Best tricky, die crypto’s: ministerie start campagne om jongeren te waarschuwen

Het lijkt heel chill om veel geld te verdienen met crypto’s, toch is de handel in deze digitale munt best tricky. Het Ministerie van Financiën is daarom de campagne Slim in Crypto gestart om jongeren te informeren over de risico’s ervan.

Ze gaan als warme broodjes over de toonbank en het lijkt wel of ‘iedereen’ in de crypto’s zit. Maar hoe weet je of een crypto betrouwbaar is? En is het verstandig om met geleend geld in crypto’s te gaan? In de campagne van het Ministerie van Financiën, bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar oud, worden op deze en andere vragen antwoord gegeven.

“Je ziet online filmpjes van jongens die op Bali rondlopen en beloven dat als je hun advies opvolgt, je ook zo snel miljonair kunt worden. Jongeren zijn daar soms vatbaar voor”, vertelt Yannick Déjean aan de NOS. Hij is beleidsmedewerker bij het ministerie. “Geloof niet alles wat je ziet op sociale media. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.”

Punt is benieuwd… Heb jij cryptomunten? Of heb jij er veel verstand van? We komen graag met je in contact, mail ons!