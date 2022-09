Eerste Avansmaster is goedgekeurd

Foto: Angeline Swinkels

Avans Hogeschool heeft toestemming gekregen om de master Material & Energy Transition te gaan maken. Het is de eerste van de zeven masters die daar groen licht voor heeft gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit betekent dat Avans officieel van start kan met de ontwikkeling van de master, die naar verwachting in september 2024 zal starten.

In de master gaan studenten zich richten op grote maatschappelijke uitdagingen en transitievraagstukken van de toekomst zoals klimaatproblemen, vanuit een technisch perspectief. Energie- en materiaaltransitie is een van de thema’s die verbonden zijn aan de onderzoekszwaartepunten van Avans.



Halt toeroepen

Han van Osch, programmamanager bij Avans, denkt dat de toekomstige studenten na het afronden van deze master de processen en manier van werken in positieve zin veranderen. ‘’Studenten zullen binnen deze master samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties om klimaatproblemen met technische oplossingen een halt toe te roepen’’, is te lezen in een persbericht van Avans. ‘’Zij doen dit door te kijken naar de laatste ontwikkelingen op materiaal- en energiegebied. Met een gedegen technische basiskennis en het vermogen vanuit een systematische benadering te werken.’’



Nu de master is goedgekeurd, wordt het de komende maanden samen met experts uit de beroepspraktijk verder ontwikkeld.



Om achter de behoeftes van potentiële studenten die een master bij Avans willen volgen te komen, organiseert de hogeschool op 13 september een ‘pizzasessie’ van 17:00 uur tot 19:00 uur in Breda, Tilburg en Den Bosch. Daarin kunnen studenten met het projectteam Masteronderwijs in gesprek over de masterambitie van Avans. Daarvoor kan je je aanmelden via dit formulier.