In de ‘huiskamer’ van Student Support word je direct geholpen

De ‘huiskamer’ in aanbouw bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Heb jij een vraag over je welzijn, wil je iets extra’s doen binnen Avans of wil je een afspraak maken met een studentendecaan? Daarvoor hoef je vanaf dit collegejaar niet meer te wachten tot je een afspraak kunt maken, maar kun je direct binnenlopen in de ‘huiskamer’ van Student Support in Breda en Den Bosch. Daar zitten de hele dag professionals die je direct te woord staan.



De ruimtes die sinds dit jaar in gebruik zijn genomen door Student Support, zijn de ruimtes waar voorheen alleen medewerkers van de Student Informatie Balie zaten. Studenten met hulpvragen konden daar een afspraak maken met bijvoorbeeld een decaan. ‘’Maar voordat de student daar een afspraak mee had, waren ze zo twee weken verder’’, vertelt Amber Titulaer, projectleider van Student Support. Met de nieuwe opzet is dat veranderd. Studenten die nu de ruimte betreden, treffen daar op een centraal punt meerdere Avansmedewerkers met verschillende expertises aan. Zo zit er altijd een studentendecaan, maar kunnen er ook studieadviseurs, peercoaches, iemand van International Office of de consulent seksuele gezondheid zitten.



Positieve dingen

‘’Zij helpen je direct om samen te kijken nodig is. Een gesprek, een vervolgafspraak maken; het kan allemaal in de ruimte. We willen zestig procent van de vragen direct beantwoorden, om je daarna door te verwijzen of een afspraak te maken’’, zegt Titulaer, die daarna aangeeft dat je ook voor positieve dingen naar Student Support kan.

‘’Juist als het goed met je gaat en je ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen, ben je welkom. Voor het volgen van mooie lezingen, ondernemen, het volgen van een honeursprogramma of om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en duurzame initiatieven: ook dat kan je er allemaal regelen’’, vervolgt de Avansmedewerker.

De huiskamers bij de Onderwijsboulevard in Den Bosch en aan de Hogeschoollaan in Breda zijn dagelijks van 08:30 uur tot 16:30 uur geopend.

Huiskamer

De kamers worden de komende tijd steeds meer ingericht als een gezellige ‘huiskamer’. Dat moet ervoor zorgen dat de drempel voor studenten én medewerkers met een vraag over studentenwelzijn, ontwikkeling of begeleiding zo laag mogelijk is om binnen te stappen. En dus liggen er kleedjes op de grond, staat er een boekenkast, kun je plaatsnemen op een bank en is er koffie en thee. ‘’Kom vooral binnen, wij helpen je graag’’, zegt Titulaer.

De huiskamer van Student Support aan de Onderwijsboulevard

Preventief

Door fysiek en zichtbaar aanwezig te zijn op de hogeschool, hopen Titulaer en haar collega’s dat studenten ze in een vroeg stadium weten te vinden. En niet pas wanneer er echt iets vervelends speelt. ‘’Dan kunnen we samen met de andere partijen preventief gaan werken, in plaats van curatief. Iedere student kan bij ons terecht, met kleine of grote hulpvragen.’’

Studenten en medewerkers weten de ontmoetingsplaats in de eerste weken al goed te vinden, zegt Titulaer. Haar eerste indrukken zijn dan ook positief. ‘’Maar studenten moeten nog meer van het bestaan van de ruimtes afweten. We hebben ook graag dat ze meedenken met ons. Wat hebben zij nodig, waar liggen hun wensen? Dat mag ook over de inrichting gaan.’’

Heb jij tips of suggesties voor de ruimte? Dan kan je mailen naar studentsupport@avans.nl. Je kunt ook de website bezoeken.